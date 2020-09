Est-ce vraiment surprenant? Le silence de la Ligue arabe, lors de la 154ème session du Conseil regroupant les ministres des Affaires étrangères des pays membres de cette organisation, tenue sous la présidence du MAE palestinien Riyadh al-Maliki, ne sera pas passé inaperçu. Vertement critiqué sur les réseaux sociaux, il s'apparente à un rejet pur et simple de la résolution présentée par les Palestiniens en vue d'une condamnation formelle de la récente «normalisation» des relations entre les Emirats et l'Etat hébreu qui occupe les territoires palestiniens depuis juin 1967, au mépris de la légalité internationale. Une occupation qui s'est accompagnée, depuis de nombreuses années, par une colonisation effrénée de ces terres et par la tentative, sous forme d'un plan de paix avancé par les Etats-Unis, de «normaliser» cet expansionnisme soutenu. Réunis par visioconférence, les ministres arabes des Affaires étrangères ont ainsi botté en touche, se contentant de renouveler leur adhésion à l'offre de paix avec Israël en échange de la restitution des terres, une offre restée lettre morte depuis, pendant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu promet à qui veut l'entendre que son gouvernement verra bientôt d'autres pays arabes suivre l'exemple des Emirats. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est efforcé la semaine dernière, de traduire dans les faits cette ambition, indispensable à la relance de la candidature de Donald Trump en course pour un second mandat à la Maison-Blanche. Le président qui «a fait ce qu'aucun autre de ses prédécesseurs n'a fait pour Israël» a grandement besoin de ces coups d'éclat mais ni le Soudan ni l'Arabie saoudite, fortement sollicités, n'ont osé franchir le pas, se limitant à rappeler que la solution à deux Etats est souhaitable. Un souhait que les pays membres de l'Union européenne et d'autres puissances de par le monde ont maintes fois exprimé, même si dans les faits, ces déclarations résonnent comme de simples voeux pieux. Ce qui s'est passé, mercredi dernier, au Caire n'a donc rien de surprenant, bien au contraire. Il traduit dans les faits, et avec une parfaite clarté, la donne dont est tributaire la Ligue arabe depuis plusieurs années, déjà. Dominée par les Etats du Golfe vis-à-vis desquels l'Egypte, pays d'accueil de l'organisation, est dans un rapport de vassalité évident, la Ligue arabe n'est plus qu'une coquille vide par rapport à ses missions et ses ambitions originelles. Morte, elle ne l'est évidemment pas mais c'est tout comme, parce que son état de léthargie organique est tel qu'aucune décision ne peut être envisagée si elle contrevient aux intérêts et aux initiatives des Etats du Golfe, tous en relation cachée ou aujourd'hui affichée avec l'Etat sioniste. Ainsi, la résolution palestinienne avait-elle une chance infime d'être examinée et, au bout du compte, le silence de l'organisation peut apparaître comme un moindre mal par rapport à ce qui aurait pu être une disqualification en bonne et due forme.