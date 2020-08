Les manifestations qui ont secoué la capitale libyenne ont conduit le chef du Gouvernement libyen d'union nationale (GNA), reconnu par les Nations unies, à promettre un remaniement ministériel, dans les plus brefs délais, et une enquête pour déterminer les causes exactes qui ont conduit aux dérapages brutaux d'une milice responsable des graves blessures et de la disparition de plusieurs manifestants. Pour étayer sa bonne foi, Fayez al-Serraj a également décidé vendredi de suspendre, provisoirement, le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha qui devra «répondre à une enquête administrative sur ses déclarations concernant les manifestations et les incidents survenus à Tripoli et dans d'autres villes». Ce sont les termes exacts de la déclaration publiée par le GNA et signée par Fayez al-Serraj. Pendant plusieurs jours, ils étaient des centaines de Libyens, tous âges confondus, à manifester leur colère et leur exaspération devant la détérioration continue de leurs conditions de vie et contre une corruption devenue tentaculaire. Selon la décision du GNA, le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, sera interrogé sur «les autorisations et les permis délivrés» aux manifestants, les mesures de sécurité que son ministère a fournies pour protéger les manifestants mais aussi «les violations commises». Dimanche dernier, des individus armés n'ont pas hésité à tirer à balles réelles pour briser une manifestation dans les rues de Tripoli, blessant certains plus ou moins grièvement et arrêtant d'autres dont on est sans nouvelles, depuis lors. En outre, ces dépassements se sont répétés au cours des deux jours suivants, risquant d'aggraver la colère populaire et de donner une dimension incontrôlable à la contestation.

Aussitôt communiquée la décision du président du GNA, Fathi Bachagha en a «pris acte» et s'est dit prêt à se soumettre à une enquête, selon un communiqué paru sur la page Facebook du ministère de l'Intérieur. Il a toutefois revendiqué que son audition soit «publique et retransmise en directe» par les médias afin de lui permettre d'«exposer les faits» aux Libyens, par souci de «transparence et des principes démocratiques». Comme il s'est également dit prêt à rendre compte des «positions et des communiqués» sur les incidents durant les manifestations, mais aussi sa «contestation des mesures de sécurité mises en place par des groupes armés qui ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur» et qui ont porté atteinte à la «dignité» et aux «droits» des Libyens en les «réprimant, terrorisant, et censurant». L'ONG Amnesty International avait indiqué, mercredi, qu'au moins six personnes ont été enlevées dans un quartier de la capitale que contrôle une milice opérant sous l'autorité du ministère de l'Intérieur du GNA, et d'autres blessées par des tirs à balles réelles. Privés des services les plus élémentaires de la vie quotidienne, les Libyens se disent épuisés par des années de conflits et d'insécurité permanente. Alors que les manifestations de ces derniers jours étaient encadrés par les forces dépendant du ministère de l'Intérieur, des hommes armés n'ont pas hésité à ouvrir le feu, «au hasard», sur «des manifestants pacifiques» a encore précisé M. Fathi Bachagha qui avait envisagé de «recourir à la force pour protéger les civils».