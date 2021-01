Le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jarandi, a été testé positif au Covid-19, a indiqué dimanche dans la soirée le ministère tunisien des Affaires étrangères. L'information a été confirmée par le ministre lui-même dans un tweet: «aujourd'hui, mes tests ont confirmé que j'avais le Covid-19, malgré toutes les précautions nécessaires et le respect du protocole sanitaire». M. Jarandi a indiqué que des sévères symptômes l'avaient incité davantage à continuer ses efforts en vue de fournir des vaccins pour protéger les compatriotes de cette épidémie, malgré les critiques qui l'ont affecté ces dernières années.»Au milieu de ma résistance face à ce virus, je voudrais faire l'éloge du travail inlassable et l'effort grandiose déployé, dans le silence, par le président de la République, de l'équipe du Comité scientifique et de nos ambassadeurs à l'étranger afin de fournir tous les mécanismes et les instruments pour faire face à cette épidémie», a déclaré le chef de la diplomatie tunisienne.