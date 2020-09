Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déploré, lundi soir, «un palier tragique» franchi par le monde avec un million de vies fauchées par la pandémie du Covid-19, un chiffre «étourdissant» synonyme d'autant de douleur «décuplée par la cruauté de cette maladie». «Ce chiffre est étourdissant. Nous ne devons jamais perdre de vue chacune de ces vies. C'était des pères et des mères, des maris et des femmes, des soeurs et des frères, des amis, des collègues», a réagi le chef de l'ONU suite au seuil d'un million de morts atteint dans le monde depuis le début de la pandémie du coronavirus.»La douleur a été décuplée par la cruauté de cette maladie. Les risques d'infection empêchent les familles de se rendre au chevet de leurs proches. Il est alors souvent impossible de faire son deuil ou de commémorer la vie d'un être cher», a regretté M. Guterres dans une déclaration. «Et nous n'entrevoyons toujours pas la fin de la propagation du virus, de la perte d'emplois, de la perturbation de l'éducation et des bouleversements dans nos vies», a-t-il constaté, estimant toutefois que le monde peut «surmonter ce défi». Le secrétaire général des Nations unies a ainsi appelé à «apprendre de nos erreurs», soulignant qu'un «leadership responsable compte. La science compte. La coopération compte. Et la désinformation tue». «Alors que la recherche intensive d'un vaccin - un vaccin qui doit être disponible et accessible à tous - se poursuit, faisons notre part pour sauver des vies», a-t-il plaidé, recommandant notamment le maintien de la distanciation physique et le port d'un masque. «Et tandis que nous commémorons toutes ces vies perdues, il ne faut jamais oublier que notre avenir dépend de notre solidarité, en tant que peuples unis et en tant que nations unies», a conclu le chef de l'ONU.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.005.981 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT. Plus de 33.415.720 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 23.006.200 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Sur la journée de lundi, 3.917 nouveaux décès et 267.743 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 776 nouveaux morts, le Brésil (317) et les Etats-Unis (281). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 205.091 décès pour 7.150.118 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 2.794.608 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 142.058 morts pour 4.745.464 cas, l'Inde avec 96.318 morts (6.145.291 cas), le Mexique avec 76.603 morts (733.717 cas), et le Royaume-Uni avec 42.001 morts (439.013 cas). L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, hier,342.687 décès pour 9.256.274 cas, l'Europe 230.943 décès (5.361.282 cas), les Etats-Unis et le Canada 214.400 décès (7.304.693 cas), l'Asie 136.543 décès (8.041.105 cas), le Moyen-Orient 44.991 décès (1.953.159 cas), l'Afrique 35.453 décès (1.467.646 cas), et l'Océanie 964 décès (31.568 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre total de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint lundi 1.460.084, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

L'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a déclaré dans un communiqué que le nombre de décès liés au COVID-19 en Afrique avait atteint 35.445 lundi après-midi. Le CDC Afrique a également fait savoir qu'un total de 1.206.237 personnes s'étaient rétablies du virus à travers le continent. Tous les pays africains ne sont cependant pas affectés de la même manière par la pandémie actuelle, a déclaré le CDC Afrique, précisant que les pays les plus touchés par le COVID-19 en termes de nombre de cas étaient l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Maroc, l'Ethiopie et le Nigeria.

L'Afrique australe est quant à elle la région la plus touchée par le COVID-19, à la fois en termes de nombre de cas confirmés et de nombre de décès, a indiqué le CDC.