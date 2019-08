Le Mouvement cinq Etoiles (anti-système) a fait monter les enchères hier matin pour former une nouvelle majorité en Italie avec le Parti démocrate (PD, centre gauche) en exigeant la reconduction du Premier ministre sortant Giuseppe Conte.» Après quatre heures de discussions, hier, nous ne sommes parvenus à rien. Nous reverrons le PD lorsque les organes du parti auront donné leur o.k. à Conte» pour rester à la tête du gouvernement, a indiqué le M5S dans un communiqué, peu avant une rencontre prévue à 11h00 avec le PD. Des pourparlers sont en cours depuis lundi entre les deux formations pour tenter de former une nouvelle majorité, qui remplacerait la coalition dynamitée le 8 août par Matteo Salvini, chef de la Ligue (extrême droite) au motif qu’ils n’arrivaient pas à gouverner ensemble.»Cela ne va pas du tout. Dans une phase aussi délicate pour le pays, il n’y a pas de temps à perdre. Nous travaillons intensément pour apporter une réponse immédiate aux citoyens», a poursuivi le M5 S. Celui-ci a conclu son communiqué en rappelant qu’il est «la première force politique au parlement» depuis les législatives du printemps 2018, quand il avait obtenu un record de 32% des suffrages. Selon les médias, le chef du PD ,Nicola Zingaretti ne pose plus de veto au maintien du chef du gouvernement démissionnaire mais il exige en retour des garanties sur la composition du gouvernement.

Près de trois semaines après le dynamitage par le patron de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini de l’alliance instable formée seulement 14 mois plus tôt avec le M5S, la recomposition du paysage politique semble en bonne voie. Les positions du M5S et du PD convergent sur une réduction du nombre de parlementaires (ramenés à 600 contre près de 950), et un programme économique attentif aux plus faibles et respectueux de l’environnement. Mais au sein du M5S, fondé sur le rejet de la vieille classe politique et traversé de courants eurosceptiques ou marqués à gauche, les dissensions sont fortes. Une partie des Cinq Etoiles refuse un mariage avec le parti de l’ex-Premier ministre, Matteo Renzi, leur ennemi juré. Le M5S a toutefois peu d’alternatives: même s’il reste le premier parti au parlement, en vertu des législatives de 2018 (32% des voix), il a perdu énormément de terrain, avec seulement 17% des voix aux dernières Européennes, et retourner aux urnes serait suicidaire. De son côté, Matteo Salvini a paru reconnaître sa défaite, lors d’une conférence de presse. Il n’aurait pas non plus intérêt à un scrutin anticipé, à l’automne. La Ligue a perdu entre 5 et 7 points d’intentions de vote dans les sondages, à 31/33% contre un record de 36/38%. Le président italien, Sergio Mattarella, a annoncé qu’il tiendrait de nouvelles consultations avec les formations politiques. L’Italie doit encore choisir un nouveau commissaire européen pour Bruxelles et adopter un budget pour 2020, sur fond de croissance poussive et de lourd endettement.