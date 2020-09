Il faut relever que l'émir Mohamed ben Zayed Al Nahyane n'est nullement mandaté ni par les Palestiniens ni par la ligue arabe.

En rappelant que les pays arabes lors de la réunion de la Ligue arabe en 2002 se sont engagés à refuser toute normalisation avec Israël tant que ce dernier ne s'est pas retiré des territoires palestiniens occupés et n'avait pas accepté la création d'un Etat palestinien avec pour capitale Jérusalem- Est.

La nouvelle tactique de Trump et de Netanyahou obéit à des considérations de politiques intérieures (électorales et autres).Leur principe «peace for peace» (paix contre paix) traduit un diktat américain et une humiliation sioniste à l'égard du peuple émirati. Alors que le principe: land for peace (terre contre paix) est toujours valable pour la majorité des pays arabes, contrairement à ce qu'avait annoncé la presse dominante.

Cependant, un pays riche comme les Emirats arabes unis (E.A.U) avec seulement 4 millions d'habitants, avec un fonds souverain de 1 300 milliards de dollars et 414 milliards de dollars de PIB, le double de l'Algérie accepte la domination sioniste sous la contrainte du président des Etats-Unis.

Quelles sont les véritables raisons qui ont poussé les Emirats arabes à trahir la solidarité arabe?

La menace iranienne

Quelle est la politique israélienne au Moyen-Orient? Sa politique expansionniste est- elle le prolongement de son idéologie sioniste? Nous distinguons le sionisme religieux que nous respectons et le sionisme politique que nous dénonçons, ce sont deux projets distincts qu'il faut préciser.

Et enfin un autre acteur important existe sur le terrain, c'est: l'Iran. Quelle est sa politique au moyen-Orient et quels sont ses soutiens?

Concernant les accords avec les Emirats et l'entité sioniste, certains ont prétendu que ce sont les Etats- Unis en voulant se déployer en Asie du Sud- Est, ont imposé l'Etat hébreu aux dirigeants arabes face à l'Iran «menaçant».

Mais l'Iran constitue-t-il réellement une grande menace à ce point pour pousser les rois et les émirs à chercher une alliance auprès de leur pire ennemi qui occupe la Palestine pour laquelle ils se sont battus, lorsqu'Israël terrorise toute la population de Gaza et occupe le 3ème lieu saint de l'islam. Faisant ainsi d'El Qods leur capitale éternelle.

Ce sont des prétextes injustifiés, l'Egypte et la Turquie sunnites peuvent assurer leur sécurité face aux Iraniens qui ne cherchent que la paix contrairement aux Israéliens.

Il faut chercher les causes de la soumission des monarchies, non pas du point de vue religion (sunnite ou chiite), mais plutôt sur la nature politique de ces pays.

Il faut se rappeler que les pays du Golfe s'accommodaient bien avec l'Iran chiite au temps où il était dirigé par le shah qui avait le même régime politique de monarchie jusqu'à sa chute en 1978.

C'est le changement politique opéré en Iran, devenu une République, qui a fait trembler ces rois et émirs pour leur trône. Ils ont utilisé, en le finançant, Saddam Hussein qui a fait la guerre aux Iraniens pendant plus de 10 ans. Ils ont échoué et cette guerre a fait un million de morts. Le différend Irak -Iran a été réglé grâce à la médiation du président algérien Boumediene.

Ces régimes sont à bout de souffle parce qu'il y a absence du déni- populaire et une absence totale d'alternance politique.

Il faut remarquer qu'il existe dans ces pays des acteurs à fort potentiel déstabilisant, car leur système politique n'a pu se réformer et n'a pas su s'adapter aux mutations des temps modernes. Ils sont par conséquent bloqués.

La véritable idéologie d’Israël

Leur population lassée par l'humiliation et les vexations infligées à leurs dirigeants par les pays occidentaux. Le dernier en date est celui de Donald Trump qui a déclaré publiquement dans ses meetings que ces régimes ne sont pas capables de tenir 5 jours sans la présence et la sécurité assurée par les Etats-Unis.

Sous le diktat du président américain, les dirigeants des pays arabes ont, non seulement abandonné la Palestine au sionisme mais aussi la ville sainte d'El Qods sans livrer de bataille ni militaire, ni politique, ni diplomatique. En plus, ils ont cessé toute aide financière à la Palestine occupée en espérant qu'elle se soumettra aux sionistes au détriment de toute perspective d'un état Palestinien.

C'est une trahison de trop des dirigeants de ces pays (Egypte, Jordanie et les Emiratis), qui restera gravée sur leurs fronts.

Faut-il rappeler que la Palestine a été divisée en deux Etats en 1948: israélien et palestinien suivant les résolutions de l'ONU. Où est l'Etat de Palestine porté sur les résolutions que les Américains ont signées. Pourquoi Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU?

Comment expliquer qu'un pays de 10 millions d'habitants domine cette région du Moyen-Orient englobant plus de 300 millions d'Arabes (Egypte, et les pays du Golfe)?

Pourquoi cette expansion rapide et quelle est l'origine de la création d'Israël?

Au départ, les juifs demandèrent simplement un Foyer en Palestine. Au moment du vote de partition en 1947, il y avait 650 000 juifs en Palestine sur 1,3 million d'habitants!

Les juifs de Palestine

70 ans plus tard, ils ont colonisé toute la Palestine en bafouant son peuple. En même temps c'est grâce aux socialistes français de l'époque et au financement du banquier américain Bernard Barych, juif d'origine allemande, que la bombe atomique s'est réalisée. Jusqu'à ce jour l'Allemagne leur verse des compensations financières et équipe leur marine de plusieurs sous-marins.

Les USA leur fournissent tous les équipements militaires demandés et ils les aident à développer leurs centres de recherches pour la fabrication de drones et autres engins militaires (chars, aviation, etc.). L'aide militaire accordée par Washington est officiellement de 4 milliards de dollars par an, mais en réalité elle est illimitée.

Ils dominent militairement le Monde arabe et cherchent à détruire une autre civilisation millénaire iranienne pour rester le maître incontesté dans le Moyen-Orient.

L'occupation de la Palestine et l'auto -destruction des pays arabes semblent obéir à une même logique machiavélique. Est-elle l'oeuvre d'une élite? Quelles sont ses causes et ses effets. Obéit-elle à un but religieux ou autre?

Mais les dirigeants arabes connaissent-ils la véritable idéologie d'Israël, qui en réalité cherche à détruire l'islam en tant que religion et à soumettre les peuples de la région.D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Ariel Sharon avait déclaré : « Le projet du mouvement sioniste est, non seulement la défense d'Israël, mais la désintégration des Etats arabes de la région. Les textes bibliques sont invoqués à la fois pour justifier l'extension permanente des frontières, avec les méthodes de massacre et de terrorisme.» Donc le projet sioniste consiste à désintégrer les Etats arabes en mettant en valeur leur clivage ethnique et religieux!

Actuellement, les dirigeants arabes ont livré leurs richesses et leurs pouvoirs au sionisme mondial qui se donne à coeur joie contre ces bédouins formatés qui n'ont pas de dignité et d'honneur, même pas celle des gens du désert.

Pourtant, le roi de Jordanie a combattu les Anglais et les juifs, les harcèlements des résistants arabes n'ont jamais cessé et plusieurs attentats ont été perpétrés par les Palestiniens contre les Israéliens.

Les dirigeants arabes connaissent-ils la vérité sur l'origine des habitants d'Israël?

Ce soi-disant Etat d'Israël n'est aucunement le fruit d'un commandement divin, mais le résultat d'une combinaison entre des gens qui ont falsifié l'histoire avec un père spirituel Théodore Herzl agnostique et une élite qui ne cherche que son intérêt au détriment des véritables juifs croyant au prophète Moïse et à l'Ancien Testament. Comme le souligne le philosophe Garaudy: Théodore Herzl combat énergiquement ceux qui définissent le judaïsme comme une religion.

En consultant d'éminents historiens juifs et autres, on constate que la vérité a fini par éclater. En effet, la majorité des habitants actuels d'Israël sont des Khazars qui se sont convertis au IXe siècle au judaïsme. Selon le professeur britannique connu: H.G Wells et l'écrivain hongrois Arthur Koestler, les Khazars n'ont aucun lien avec les Hébreux de Palestine.

L'historien britannique Douglas Reeds souligne que les Khazars sionistes de l'Europe de l'Est ne sont pas des sémites et leurs aïeux n'ont jamais foulé la terre de Palestine.

Comme le confirme le professeur H.G Wells dans sa revue «Origine of History» que les juifs Khazars ne sont pas originaires de Judée et n'y ont jamais mis les pieds dans ce pays, de ce fait ils n'ont aucune légitimité ni historique ni biblique ni juridique sur la terre de Palestine. De même, l'historien et théologien juif allemand Graetz montre que 95% des habitants d'Israël n'ont pas de raison, ni le droit de vivre dans ce pays. L'occupation de la Palestine s'apparente à une colonisation par la force avec un soubassement d'idéologie sioniste politique. Ce professeur ajoute que ces informations proviennent du dictionnaire

«The Jewish encyclopedia».

Le monde des affaires dominé par les sionistes

Toutes les recherches d'éminents historiens n'ont jamais été contredites et ont démontré le mensonge qui consiste à s'emparer de la terre de Palestine.

Cependant, d'autres savants Juifs sont contre la création de l'Etat d'Israël qui est contraire à leurs croyances religieuses. Selon les interprétations des juifs «Haredin», parmi eux les «Naturel Karta», le Talmud interdit la création d'un Etat pour les fils d'Israël tant que le Messie n'est pas arrivé.

Pour les mêmes raisons, ils estiment que l'Etat actuel d'Israël est une cause d'injustice envers les Palestiniens, ce qui est contraire à l'enseignement de la Torah. Ils reprochent aux sionistes d'instrumentaliser l'holocauste pour justifier ses actions et l'antisémitisme en général. Ils concluent que le peuple palestinien a le droit de vivre dans son pays en tant que membre à part entière avec les véritables juifs de Palestine. Comme le souligne Garaudy: le sionisme religieux ne se heurte jamais à l'opposition des musulmans qui le considèrent comme appartenant à la postérité du prophète Abraham et de la foi.

L'écrivain français Bernard Lazare rappelle qu'au XIIe siècle l'effort de Maïmonide, le plus grand philosophe juif de tout les temps, en montrant l'harmonie de la foi et de la raison, est farouchement combattu par les intégristes (sionistes). Malgré les enseignements et les preuves fournies par les savants juifs, les sionistes continuent leur colonisation de la Palestine et d'expansion de la région du Moyen- Orient, dont leurs objectifs ne sont pas religieux (ce sont simplement des prétextes), mais beaucoup plus d'ordre militaire et économique afin de contrôler les sources d'énergie et sécuriser la route du commerce vers l'Asie.

De l'autre côté du Nord-Est du Moyen- Orient une autre puissance existe sur le terrain: l'Iran. Malgré l'embargo total imposé par les Etats-Unis, les Iraniens en stratèges ont su établir des relations constructives avec la Chine et la Russie.

Le Moyen-Orient est devenu un champ de bataille et d'influence entre deux grands axes: les sionistes et les Iraniens. Dans cet enjeu les Arabes, malgré leurs richesses en hydrocarbures restent insignifiants sur le plan militaire et sont de ce fait absorbés par l'un sioniste et l'autre Iranien.

Le Moyen-Orient est de nouveau éclaté, il est divisé en deux axes, d'un côté on retrouve sous influence iranienne: le Yémen, l'Irak, la Syrie et le Liban avec accès à la mer Méditerranée, de l'autre côté sous l'emprise sioniste: la Jordanie, les Emirats arabes unis et l'Egypte.

On est revenu au VIIe siècle où la région était partagée entre les Empires perse et byzantin.

L'histoire se répète et on retrouve le même schéma en remplaçant byzantin par sioniste. Les Arabes disciplinés et unis sous l'étendard et la foi de l'islam ont conquis la Perse et mis en déroute l'Empire byzantin jusqu'à son effondrement avec la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453.

Mais actuellement quels sont les facteurs pour unir les Arabes?

L'islam n'est pas à la mode, il a été attaqué de toutes parts, aussi bien par les dirigeants arabes que par les sionistes.

La démarche des sionistes entre dans le cadre d'une stratégie de soumission et de contrôle et en saisissant ainsi le moindre prétexte pour dévaloriser à travers ses adeptes considérés «comme des fous de Dieu». Dans ce contexte il y a construction délibérée du faux donnant par image déformée de la musulmane égale terroriste et arabe égale trahison, avec l'utilisation de tous les supports des médias modernes en transmettant ces deux fausses identités.

L'islam est innocent et sortira vainqueur! Ce sont les dirigeants arabes qui utilisent la religion pour diaboliser les Iraniens, alors qu'ils croient au même Dieu du prophète Mohammed (Qsssl) et respectent les mêmes préceptes de l'islam. Le reste est la déformation de la religion par des hommes qui font de la politique. Dieu a voulu faire de l'islam une religion, mais les hommes en ont fait une politique selon la célèbre formule.

Actuellement la propagande sioniste cherche à présenter Israël comme la Silicon Valley du Moyen-Orient avec des centres de recherches technologique et sécuritaire pour attirer la jeune génération des dirigeants arabes. Les sionistes veulent financer leurs centres de recherches par les pays arabes les plus riches en contrepartie de la sécurité de leur régime.

Il faut chercher comme facteur explicatif du rapprochement: c'est la formation de la jeune génération dans les universités anglo-saxonnes et parmi eux les prétendants aux trônes qui ont été pris en «charge» par les stratèges de ces pays (USA et Angleterre) pour sélectionner les plus dociles et les plus favorables aux thèses capitalistes et sionistes. Ils ont été influencés et ont tissé des relations dans le monde des affaires qui sont en majorité détenus par les sionistes. C'est un formatage à la fois cognitif et idéologique.

Autre facteur de dépendance des dirigeants arabes du Golfe, c'est l'absence d'une armée forte pour faire face au danger extérieur. Cette absence d'armée est voulue parce qu'ils ont peur qu'elle se retourne contre eux et entraîne de facto la désobéissance civile, ainsi que la prise du pouvoir et l'établissement d'une République. Ils ont toujours fait appel aux forces extérieures pour assurer beaucoup plus leur sécurité intérieure face à leurs propres peuples. On se demande que reste-t-il de cette nouvelle génération de dirigeants formatés à l'occidentale et qui ont renoncé à la solidarité arabe en tournant le dos à la Palestine occupée et meurtrie, en abandonnant El-Qods symbole de l'islam (3ème lieu sacré). Ils n'ont pas hésité à vendre leur âme au diable (le sionisme) pour garder leur pouvoir et leur privilège alors qu'ils peuvent le conserver avec plus de dignité et de respect pour l'idéal de leurs peuples.

Aujourd'hui, les choses vont changer, les peuples se réveilleront et n'accepteront plus d'être bafoués dans leur honneur par des despotes d'un autre âge à la solde de l'étranger. De ce point de vue-là, les Occidentaux et les sionistes sans foi ni loi ont aussi un autre plan en cas de révolte des peuples contres ces roitelets et autres dictateurs arabes: l'incitation à la débâcle d'une révolution armée qui détruirait les infrastructures de base de chaque Etat (comme la Syrie, ce fut le cas du Liban et de l'Irak) pour venir le reconstruire de nouveau et en monnaie d'échange s'approvisionner de leur richesse en sous-sol pour les exploiter de nouveau. Ce perpétuel manège des Occidentaux est chaque fois freiné par la Russie et la Chine.

Nous pensons que les choses vont changer. Il ne faut pas perdre de vue que l'Américain moyen se méfie jusqu'à présent du juif (Juice) mercantile et beaucoup de juifs américains sont contre la politique coloniale sioniste et en plus l'aide américaine accordée à Israël ne profite pas au peuple américain.

La jeunesse arabe fière saura relever le défi et rétablir ses pays respectifs dans leur honneur. Sera-t-elle la digne héritière de nos ancêtres comme: Salah Eddine El Ayoubi qui a libéré El Qods et plus récemment comme le roi Fayçal, Gamel Abdennasser, Boumediene et d'autres encore qui ont fait honneur à leur patrie et résisté à la déferlante vague sioniste appuyée par la finance internationale?Cependant, les peuples arabes n'accepteront jamais une domination juive qui est contraire à leur croyance religieuse et ne se soulèveront pas contre les Iraniens musulmans qui seront acceptés et intégrés par les masses populaires.

La jeunesse arabe forge actuellement des lobbies intellectuels de recherche dans différents états du monde, elle est de plus en plus éduquée et branchée, elle cherchera à reprendre son destin en main en se débarrassant des sionistes qui, d'ailleurs, n'ont jamais cherché à vivre en paix avec les musulmans qui les ont toujours protégés. Leur domination sous le diktat des Etats-Unis peut être acceptée par certains dirigeants arabes, mais leurs peuples finiront par se soulever et les sionistes une fois de plus pourchassés. C'est une question de temps parce que les masses arabes n'ont pas peur ni de leur bombes atomiques ni de leur arsenal bactériologique qui se retournera contre les colonisateurs et les agresseurs avec l'appui des peuples du monde épris de justice et de paix.

*professeur à l'université Alger 3. Docteur d'état à l'université Paris-Sorbonne.