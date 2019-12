L’émissaire des Etats-Unis pour la Corée du Nord a qualifié, hier, les exigences de Pyongyang d’«hostiles» et «malvenues» à l’approche d’un ultimatum nord-coréen, mais a laissé la porte ouverte à de nouvelles négociations. Les négociations sont dans l’impasse depuis l’échec du sommet de Hanoï en février. Les Etats-Unis exigent que la Corée du Nord renonce d’emblée à tout son arsenal atomique, alors que cette dernière réclame une levée rapide d’au moins une partie des sanctions internationales qui étranglent son économie. Ces dernières semaines, Pyongyang a fait une série de déclarations véhémentes, et «nous les avons toutes entendues», a déclaré Stephen Biegun à la presse, hier, à Séoul. «Il est regrettable que, dans leur ton, ces déclarations à l’encontre des Etats-Unis, de la Corée du Sud, du Japon et de nos amis en Europe aient été si hostiles, si négatives et si malvenues», a-t-il déclaré. «Les Etats-Unis n’ont pas besoin d’un ultimatum, nous avons un objectif», a ajouté l’émissaire américain, alors que Pyongyang a fixé à Washington un ultimatum à la fin de l’année.

Les tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord avaient atteint des sommets en 2017, lorsque le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un avaient eu des échanges verbaux très véhéments, multipliant les menaces et insultes. Les relations s’étaient réchauffées de manière spectaculaire en 2018, lors de trois rencontres historiques entre les deux dirigeants. Lors du sommet de Singapour, en juin 2018, ils avaient signé une déclaration sur la dénucléarisation rédigée en termes vagues. Quelque 28.500 soldats américains demeurent déployés en Corée du Sud pour la protéger de son voisin du Nord armé de la bombe atomique. Pyongyang a récemment déclaré que si Washington ne lui faisait pas d’offre acceptable, elle adopterait une «nouvelle approche», jusque-là non précisée.Au cours des dernières semaines, la Corée du Nord a procédé à différents tests, notamment de missiles balistiques, selon Tokyo, depuis son site de lancement de satellites de Sohae. En vertu de plusieurs résolutions de l’ONU, Pyongyang n’a pas le droit de procéder à des tirs de missiles balistiques. M. Biegun a affirmé que les Etats-Unis étaient «parfaitement conscients de la capacité de la Corée du Nord à procéder à une provocation majeure dans les prochains jours». «Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’une telle chose ne sera d’aucune utilité pour parvenir à une paix durable dans la péninsule coréenne», a-t-il ajouté. En 2017, la Corée du Nord avait réalisé plusieurs essais de missiles intercontinentaux, assurant être capable de frapper le territoire continental américain et être devenue un Etat nucléaire à part entière. Sans faire directement allusion au «cadeau de Noël» promis, M. Biegun a souhaité de joyeuses fêtes à «tout le peuple coréen». «Comme toujours, c’est notre ardente prière et notre espoir que ce jour marque le début d’un temps de paix. J’espère que tout le monde sera d’accord avec ce sentiment», a-t-il déclaré. Pyongyang a averti les Etats-Unis qu’en cas d’usage de leur force militaire contre la Corée du Nord, celle-ci prendrait «les mesures correspondantes à tout niveau».