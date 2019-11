Le Niger a décidé de changer son hymne national, «La Nigérienne», adopté au lendemain de l’indépendance en 1960, pour supprimer une allusion à l’ancien colonisateur français, a annoncé jeudi soir le gouvernement.»Il y a des parties de l’hymne qui font, à l’unanimité, l’objet de critiques. Il faut trouver un hymne qui puisse galvaniser la population, être pour nous une sorte de cri de guerre pour toucher notre fibre patriotique», a expliqué le ministre nigérien de la Renaissance culturelle, Assoumana Malam Issa, à la télévision d’état. Le ministre a fait l’annonce à l’issue d’un entretien entre le président Mahamadou Issoufou et un comité chargé d’élaborer le nouvel hymne. Les paroles de «La Nigérienne» ont été écrites par le Français Maurice Albert Thiriet en 1961, un an après l’indépendance du pays, en 1960. De nombreux Nigériens critiquent surtout les troisième et quatrième vers, «Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle!», estimant que ce mot de «reconnaissant» marque une inféodation à la France. Le comité chargé «va réfléchir sur l’hymne actuel en lui apportant des correctifs» et «si possible trouver un nouvel hymne qui réponde au contexte actuel du Niger», a poursuivi le ministre. Il a lancé «un appel» à ses compatriotes à faire parvenir au Comité des «contributions» pour l’élaboration de «l’œuvre principale (finale) en langues nationales».