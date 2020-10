Le chef de la Mission permanente du Nigeria auprès des Nations unies, Ibrahim Modibbo Umar, a réaffirmé le soutien de son pays au droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance, soulignant l'«urgence» de parvenir à une solution pacifique, juste et durable à la question de la dernière colonie en Afrique. «Le Nigeria soutient le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU», a affirmé le diplomate nigérian lors du débat général conjoint de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission), dont les travaux ont débuté le 14 octobre. Ibrahim Modibbo Umar a, en outre, souligné l'«urgence de parvenir à une solution pacifique, juste et durable à la question de la dernière colonie en Afrique, qui prévoit le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale». Il a appelé le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à «nommer un envoyé personnel pour le Sahara occidental» et à «relancer le processus de paix», exhortant les deux parties, le Maroc et le Front Polisario, à «reprendre les négociations directes».

Le diplomate nigérian a par ailleurs, «salué le rôle important que joue l'Union africaine (UA) dans la résolution de la question du Sahara occidental et le plan de paix ONU/OUA» prévoyant l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental.

Par ailleurs, la commission de soutien au plan de règlement onusien et de protection des richesses naturelles au Sahara occidental a condamné vigoureusement la politique de harcèlement et les agressions contre les membres de l'Instance sahraouie contre l'occupation marocaine (ISACOM), les qualifiant de «violation manifeste de tous les pactes et chartes internationaux garantissant la liberté de circulation», indique l'agence de presse sahraouie (SPS). «La commission de soutien au plan de règlement onusien et de protection des richesses naturelles du Sahara occidental a condamné vigoureusement le feuilleton du blocus et le harcèlement exercé contre les membres de l'ISACOM, notamment l'agression physique et verbale et les provocations qu'a subies le membre de l'instance, la militante Mina Baali, en interdisant à son époux, Hasna Douihi, de quitter la ville occupée Boujdour vers la ville occupée Laayoune, ce qui constitue «une violation manifeste des pactes et chartes internationaux garantissant la liberté de circulation», note la source. Sur un autre registre, la commission onusienne a adressé ses voeux au peuple sahraoui à l'occasion du 45e anniversaire de l'annonce de l'unité nationale à Ain Ben Tili, le 12 octobre 1975, et à l'occasion de l'installation du premier camp à «Gdeim Izik» en 2010, 12km à l'ouest de la ville occupée Laayoune, mettant en avant «cette épopée historique et décisive de la lutte du peuple sahraoui», conclut la source.