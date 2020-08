Les autorités du Nigeria ont annoncé que le pays allait reprendre ses vols internationaux le 29 août, dans le cadre d’une levée progressive des mesures de lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus. Le pays le plus peuplé d’Afrique a fermé son espace aérien en mars, pour lutter contre le Covid-19, qui a officiellement contaminé à ce jour 49.068 personnes, et fait 975 morts. «Ravi d’annoncer la reprise des vols internationaux à partir du 29 août, en commençant par Lagos et Abuja», a annoncé le ministre de l’Aviation Hadi Sirika sur Twitter. «Les procédures et le protocole sanitaire à mettre en place seront annoncés en temps utile», a-t-il ajouté. Le Nigeria a repris ses vols intérieurs il y a six semaines.