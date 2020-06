Le nombre de cas positifs de Covid-19 confirmés sur le continent africain a atteint 171.206, a annoncé vendredi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Dans sa dernière mise à jour, le CDC Afrique a indiqué que le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent est passé de 163.599 jeudi à 171.206 vendredi soir, ajoutant que le bilan des décès de la pandémie est quant à lui passé de 4.611 jeudi à 4.766 vendredi soir. Par ailleurs, l'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies, qui a noté que le virus s'est jusqu'à présent propagé dans 54 pays africains, a également précisé que quelque 75.083 personnes infectées par le Covid-19 se sont rétablies à ce jour. Les pays africains les plus touchés par le virus en termes de cas comprennent l'Afrique du Sud avec 40.792 cas confirmés, l'Egypte avec 29.767, le Nigeria avec 11.516, l'Algérie avec 9.831, le Ghana avec 8.885, ainsi que le Maroc avec 8.030.