Le nombre de cas de COVID-19 confirmés sur le continent africain a atteint 1.759.794, alors que le continent africain est exhorté à se préparer à une éventuelle deuxième vague d’infections, ont déclaré vendredi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Selon un communiqué de l’agence continentale de contrôle et de prévention des maladies, le bilan des décès liés à la pandémie s’élevait à 42.336 vendredi après-midi, tandis que 1.438.841 personnes infectées par le COVID-19 se sont rétablies au total sur tout le continent jusqu’à présent. Les pays africains les plus touchés par le COVID-19 en termes de nombre de cas positifs sont l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte, l’Ethiopie et le Nigeria. La région de l’Afrique australe est la région la plus touchée par le COVID-19 à la fois en termes de nombre de cas positifs confirmés et de nombre de décès, suivie par la région de l’Afrique du Nord, a indiqué le CDC Afrique. «Le moment est venu pour le continent de se préparer pour la deuxième vague», a averti John Nkengasong, directeur du CDC Afrique. S’exprimant lors d’une conférence de presse virtuelle jeudi soir, M. Nkengasong a déclaré que le continent doit se préparer à une deuxième vague d’infections au COVID-19, car le nombre de nouveaux cas dans plusieurs pays africains montre une légère augmentation.