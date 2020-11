Annoncée, mardi dernier, par le président, nouvellement élu, Joe Biden, qui prendra ses fonctions, avec une nouvelle administration, le 18 janvier 2021, la désignation au poste de secrétaire d'Etat de Antony Blinken consacre le parcours d'un diplomate chevronné. Brillant francophone, il avait, en effet, assumé la mission de secrétaire d'Etat adjoint auprès de John Kerry, dans l'administration Obama, de 2015 à 2017. A ce titre, il a effectué, fin juillet 2016, une visite de trois jours en Algérie où il a eu des entretiens avec les hauts responsables du pays «sur l'état de la coopération bilatérale et les moyens de son renforcement» ainsi que sur «les questions liées à l'actualité régionale et internationale», selon le communiqué des Affaires étrangères. Comme aussi il a visité le musée du Moudjahid où des informations lui ont été présentées sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie. Antony Blinken s'est également rendu, au cours de ce séjour, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour un échange approfondi sur les expériences mutuelles en vue d'un renforcement de la coopération. Il a annoncé, à cet égard, l'envoi d ‘un groupe d'enseignants américains pour la formation et l'encadrement des candidats à la post-graduation ainsi que l'accueil par les universités américaines d'experts algériens pour approfondir davantage la coopération, un outil, a-t-il souligné, indispensable au renforcement des liens entre les Etats-Unis et l'Algérie. Affirmant un soutien résolu aux efforts de l'Algérie pour la diversification de son économie, Antony Blinken s'est félicité à cette occasion de l'approfondissement des échanges fructueux entre les deux pays. «La démarche de l'Algérie en vue de diversifier son économie est intelligente, même s'il s'agit d'un défi difficile, notamment en cette période (chute des prix du pétrole) et nous soutenons cette démarche», avait-il indiqué dans un entretien à l'APS, au terme de son remarquable séjour en Algérie. Selon le numéro deux du Département d'Etat, l'absence de diversification «rend les choses difficiles», encourageant les efforts pour le développement des énergies renouvelables et d' autres secteurs comme l'agriculture. «Nous allons continuer à travailler très étroitement dans le développement des énergies renouvelables où l'Algérie a accompli des progrès réels mais également dans d'autres secteurs», avait-il, de ce fait, assuré.

L'adjoint de John Kerry a, dans le même temps, souligné combien il lui paraît «important» que le gouvernement algérien prenne d'autres initiatives pour rendre le climat des affaires plus attractif afin de drainer plus d'investissements étrangers, y compris américains. Au plan géostratégique, Antony Blinken avait fortement souligné, pour les saluer, le rôle et les efforts de l'Algérie en vue de sauvegarder la paix et la sécurité dans la région. «Le leadership de l'Algérie en vue de parvenir à restaurer la paix en Libye, au Mali et en Syrie est très important et, sur chacune de ces questions, nous travaillons en étroite collaboration», a-t-il affirmé. Pour le numéro deux du Département d'Etat américain, la période observée était celle «des grands défis». L'histoire récente lui aura, d'ailleurs, donné pleinement raison. «C'est pourquoi l'Algérie doit continuer à assurer son leadership et continuer à oeuvrer pour restaurer la paix et la sécurité ainsi que le développement économique de la région», avait conclu, au terme d'un séjour remarquable et remarqué, Antony Blinken.