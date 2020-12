Le 14e Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, réuni à Addis Abeba de manière virtuelle, dimanche dernier, pour une évaluation du programme «Faire taire les armes», mis en oeuvre dans le but de résoudre les nombreuses crises armées qui pesaient sur le développement du continent, n'a pas raté l'occasion de débattre de la situation au Sahara occidental. Ce faisant, il a répondu à la doléance de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), membre fondateur de l'organisation panafricaine, avec la réinscription de la question du Sahara occidental dans l'agenda du Conseil paix et sécurité (CPS) de l'Union Africaine (UA).

Il s'agit, dit-on au siège de l'UA, de donner un nouveau souffle à ce dossier, qui interpelle au plus haut point l'Union africaine dont les principes constitutifs sont ouvertement bafoués par un autre pays membre, en l'occurrence le Maroc qui entend perpétuer le statut colonial illégalement imposé par les armes au peuple sahraoui, depuis plus de quatre décennies.

Si l'«impuissance» de l'ONU résulte des manoeuvres de certaines puissances qui tirent un profit direct de la situation grâce aux exportations des ressources du Sahara occidental par le Maroc, en fait un bradage inqualifiable en échange d'un soutien à l'occupation illégale aussi bien au Conseil de sécurité de l'ONU qu'auprès de l'Union européenne, la «passivité» de l'UA avait de quoi laisser perplexe quand on connaît les positions des principaux pays africains dont les efforts ont, finalement, prévalu pour faire bouger les lignes. Tout en reconduisant pour dix nouvelles années l'initiative «Faire taire les armes», le sommet extraordinaire de l'UA a donc confié le soin au CPS que préside le Commissaire à la paix et la sécurité de l'UA, Smaïl Chergui, la tâche de réactiver l'initiative africaine au Sahara occidental. Il charge, de ce fait, le CPS, «conformément aux dispositions pertinentes de son protocole d'engager les deux parties, toutes deux membres de l'Union africaine, de remédier à la situation (sur le terrain), en vue de préparer les conditions pour un nouveau cessez-le-feu et parvenir à une solution durable au conflit qui prévoit l'autodétermination au Sahara occidental».

Cette décision est intervenue après que le Lesotho a soumis un projet de résolution en ce sens et, contrairement à ce que laissaient entendre certaines officines malintentionnées, persuadées de contrecarrer la démarche, le 14e sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA l'ayant largement approuvé.

Il faut dire que cette résolution contrevient aux tentatives du Maroc et de ses soutiens qui ont chaque fois oeuvré pour écarter l'Union africaine de la prise en charge effective du dossier sahraoui. Comme elle met également en lumière les derniers développements intervenus à El Guerguerat où l'armée marocaine s'est attaquée à des manifestants civils pour s'adjuger unlilatéralement un passage vers la Mauritanie au niveau de la zone tampon convenue dans l'accord militaire n°1 signé avec le Front Polisario, en 1991.

Avec la reprise en main de la question sahraouie par le Conseil paix et sécurité de l'UA, l'organisation africaine s'engage clairement à multiplier les efforts pour obtenir une solution au conflit du Sahara occidental, basée sur les résolutions de l'ONU et conforme à la longue attente du peuple sahraoui pour exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. Ce faisant, il appartiendra à l'UA de rappeler, sans aucune équivoque, l'exigence du respect des principes de l'Acte constitutif pour tous les Etats membres, sans exception, à savoir le respect strict du principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation.