On ne peut pas se jouer du destin d'un peuple avec un simple tweet ni faire de la cause d'un pays occupé, une simple transaction. Donald Trump, le président américain sortant, s'est octroyé ce droit de conclure un pacte honteux avec le Maroc sur le dos des Sahraouis. Un dernier acte de provocation à l'égard du Conseil de sécurité, de l'ONU et du monde entier, pour marquer son passage sulfureux à la tête de l'Amérique. Dans une série de tweets, le président américain sortant a révélé que le Maroc et Israël allaient normaliser leurs liens diplomatiques. Trump a aussi indiqué qu'il avait reconnu ce jeudi la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. «La proposition sérieuse, crédible et réaliste d'autonomie du Maroc est la seule base pour une solution juste visant à une paix durable et à la prospérité», a souligné le pensionnaire de la Maison-Blanche. Ce qui confirme que la transaction passée entre Trump et le roi du Maroc foule aux pieds la Charte des Nations unies, les principes fondateurs de l'Union africaine (UA) et les efforts de la communauté internationale visant à trouver une solution pacifique au conflit, vieux de 45 ans. Trump ternit l'image de l'Amérique et souille l'esprit même des 14 points de Wilson dont l'objectif a toujours été la paix du monde, au lendemain de la Journée internationale des droits de l'homme. Pour l'Algérie, voir le Maroc emboîter le pas au Soudan, à Bahreïn et aux Emirats arabes unis, n'est point une surprise. Le Makhzen a toujours joué la carte d'Israël. C'est d'ailleurs le seul Etat qui a toujours eu des relations suivies avec Tel-Aviv où dès les années 90, il y avait ouvert des bureaux de liaison avant de les fermer au début des années 2000. l'Histoire est têtue et rappellera toujours au voisin de l'Ouest sa danse du ventre avec Israël depuis sa trahison des chefs arabes lors du conclave de 1965 au coup de poignard dans le dos qu'il vient d'asséner à la cause palestinienne. Président du comité Al Qods, Mohammed VI qui a annoncé dans un communiqué du palais royal qu'il allait «reprendre des relations diplomatiques» avec Israël «dans les meilleurs délais», n'a pas hésité à vendre son âme au diable pour accaparer le Sahara occidental qu'il dit pourtant «sien». Sinon, pourquoi recourir à un pacte si le Sahara était réellement marocain? En fait, le roi n'a fait que profiter d'une conjoncture pour subtiliser un bien d'autrui. Le Front du refus étant décimé après la balkanisation de l'Irak, la Syrie, la Libye et le Yémen, l'Algérie qui fait face à une double crise politique et économique, reste donc seule dans l'arène. Malgré cela, le pays est intransigeant quant à la préservation de ses positions de principe vis-à-vis des questions sahraouie et palestinienne. C'est ce qui fait croire au Maroc qu'il vient de remporter un succès diplomatique avec la reconnaissance d'un pays important de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Or, il semble oublier que l'ONU a très rapidement rappelé que sa position d'organiser un référendum d'autodétermination n'avait point changé. Des puissances du monde, outre les Etats-Unis, ont également leur mot à dire. C'est le cas de la Russie, qui a dénoncé la décision de Donald Trump estimant qu'elle «sort complètement du cadre du droit international». Il y a aussi une donne à ne pas oublier: Trump quittera la Maison-blanche dans un mois et l'arrivée de Joe Biden va rebattre les cartes du jeu dans la région du Moyen-Orient. Car le vainqueur du scrutin a bien l'intention de se démarquer de son prédécesseur, outre son style, par un changement de cap politique. C'est avec toutes ces données que le roi du Maroc devrait compter. Il ne doit également pas oublier le front interne. Car, Mohammed VI qui ne s'est même pas donné la peine d'informer en premier les Marocains sur la normalisation avec Israël, un mépris certain envers le peuple, donne l'air de méconnaître sa société. Et pourtant, il lui aurait suffi de se rappeler les dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté pour protester contre le plan Trump pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le peuple marocain avec ses différentes composantes, du puissant mouvement islamiste

Al adl wal Ihsane au parti islamiste Justice et Développement (PJD), en passant par la Fédération de la gauche démocratique (FGD) et l'Istiqlal, a crié «mort à Israël». La grande démonstration s'était faite pour rejeter la participation au congrès de Bahreïn. Qu'en sera-t-il maintenant que le roi a fait tomber son masque? La fin de la réaction de la rue marocaine semble avoir sonné.