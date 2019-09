Le Premier ministre britannique Boris Johnson, voulait convaincre hier les députés très réticents d’approuver des élections législatives anticipées, ultime tentative pour mettre en œuvre sa stratégie d’un Brexit à tout prix et se sortir d’une crise politique, avant la suspension du Parlement pour cinq semaines. Cette nouvelle épreuve de force, après une série de camouflets infligés la semaine dernière au dirigeant conservateur britannique, intervient alors qu’aucun progrès majeur vers un accord n’a été enregistré hier lors d’une rencontre à Dublin, entre Boris Johnson et son homologue irlandais Leo Varadkar.

Le Parlement britannique sera suspendu jusqu’au 14 octobre, deux semaines avant la date prévue du Brexit, que les députés votent ou non en faveur d’élections anticipées, a annoncé un porte-parole du 10, Downing Street. Cette mesure avait suscité une vague d’indignation au Royaume-Uni lorsqu’elle avait été annoncée, fin août, par Boris Johnson, accusé de manœuvrer pour précipiter le Royaume-Uni vers un Brexit sans accord de divorce. Le Premier ministre, arrivé au pouvoir fin juillet, l’avait, lui, justifiée par la nécessité de préparer, puis de présenter un nouveau programme de politique nationale. Il est très peu probable que l’exécutif recueille la majorité des deux tiers nécessaire pour convoquer un scrutin, qu’il souhaite organiser le 15 octobre, l’opposition ne voulant pas courir le risque de lui redonner la main avant le Brexit, actuellement prévu le 31 octobre.

L’opposition craint que Boris Johnson fasse fi de la loi votée la semaine dernière avec le soutien de députés conservateurs rebelles, l’obligeant à solliciter auprès de Bruxelles un report de trois mois du Brexit s’il n’obtient pas d’accord de sortie d’ici le 19 octobre, juste après un sommet européen à Bruxelles. Le texte de loi contre le «no deal» doit recevoir lundi prochain l’approbation de la reine, dernière étape nécessaire à son entrée en vigueur.»Nous ferons tout notre possible pour nous empêcher de sortir sans accord le 31 octobre et nous soutiendrons des élections quand il sera clair que nous éviterons une sortie sans accord», a réaffirmé le leader de l’opposition travailliste, Jeremy Corbyn, sur Sky News. Boris Johnson a assuré vouloir quitter l’UE avec un accord, mais Bruxelles et Londres ne parviennent pas à s’entendre sur la manière de maintenir ouverte la frontière en Irlande, après le Brexit.»Un terrain d’entente a été établi dans certains domaines, mais des divergences significatives demeurent», à l’issue de la rencontre entre MM. Johnson et Varadkar, à Dublin.

Selon ce dernier, Londres n’a encore soumis aucune proposition alternative «réaliste» au «filet de sécurité» («backstop») en Irlande. Bruxelles vise à empêcher le retour d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord, province britannique, et la République d’Irlande, état membre de l’Union européenne. Elle prévoit que, faute de meilleure solution à l’issue d’une période transitoire, le Royaume-Uni tout entier reste dans un «territoire douanier unique» avec l’UE.

Cela empêcherait, selon Boris Johnson, le Royaume-Uni de mener une politique commerciale indépendante. Des élections lui permettraient de se relancer, car il est mal en point depuis l’exclusion de 21 députés rebelles et la défection d’un Libéral-démocrate, formation centriste pro-UE. Samedi, il a subi un nouveau camouflet avec la démission du ministre du Travail Amber Rudd, après celle de son propre frère, Jo Johnson, au nom de l’»intérêt national».