Le Parlement panafricain a déclaré vendredi être persuadé que l’Union africaine fera des progrès sous la direction de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain nouvellement élu à sa tête. Le parlement a dit avoir confiance dans les capacités de M. Ramaphosa à diriger l’Union africaine dans la bonne direction. L’élection de l’Afrique du Sud en tant que nouvelle présidente «a renforcé nos espoirs en tant que bénéficiaires directs de l’accord d’hôte entre l’Union africaine et le gouvernement de l’Afrique du Sud», a déclaré le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang. Il a ajouté que l’optimisme du parlement continental découle de la récente déclaration du président Ramaphosa sur son approche, qui se concentrera sur la construction d’une «Afrique politiquement stable, de l’autonomisation des femmes et d’un continent en croissance économique». M. Nkodo Dang a par ailleurs noté que l’Afrique continue de s’inspirer des institutions de gouvernance et de la démocratie parlementaire fonctionnelle sud-africaines.

Il a souligné qu’ils apprendront de l’Afrique du Sud car ils tentent de faire du Parlement panafricain une «institution privilégiée de gouvernance sur le continent africain». M. Ramaphosa est officiellement devenu président de l’Union africaine la semaine dernière lors du sommet du bloc à Addis-Abeba, la capitale de l’Ethiopie.