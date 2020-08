Au lendemain de l'annonce par le Premier ministre désigné, Hichem Mechichi, de la composition du nouveau gouvernement tunisien, composé de technocrates indépendants des partis, le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP, Parlement) a fixé au 1er septembre prochain la séance plénière pour le vote de confiance. Hichem Mechichi avait présenté à Carthage la liste de sa nouvelle équipe de «compétences», composée de 25 ministres et 3 secrétaires d'Etat. Selon l'article 142 du règlement intérieur du Parlement, «le président de l'Assemblée convoque une réunion du Bureau de l'Assemblée dans les deux (02) jours de la réception du dossier comprenant la demande de la tenue d'une séance de vote de confiance au gouvernement ou à un membre du gouvernement.

Le Bureau se charge, lors de sa réunion, de fixer une date de la séance plénière dans un délai d'une semaine».Ce nouveau gouvernement, composé pour l'essentiel, de technocrates est le second en six mois, après les mésaventures de celui conduit par Elyas Fakhfakh. La réaction des partis politiques qui avaient multiplié les avertissements durant les «concertations» n'a pas tardé. Pour Qalb Tounes, la prudence est de mise et le parti compte prendre position en veillant à «préserver les institutions de l'Etat».

L'Union populaire républicaine (UPR) n'a pas hésité, pour sa part, à rejeter un gouvernement «qui va à l'encontre de l'esprit de la Constitution, du système politique en vigueur et des fondements de la démocratie».

Alliés d'Ennahdha et de Rached Ghannouchi, les responsables de la coalition al-Karama (19 sièges au parlement) avaient souligné leur «refus d'un gouvernement de technocrates (compétences indépendantes) et le vote en faveur d'un cabinet dont ils ne connaissent pas la composition». Ce faisant, ils ont appelé à «un gouvernement de coalition politique élargie qui doit prendre ses responsabilités devant les Tunisiens et refléter les résultats des élections de 2019». Tel n'est pas l'avis d'Echaab dont un des dirigeants, Khaled Krichi, n'a pas caché que son parti a décidé d'accorder la confiance au gouvernement Mechichi, malgré des réserves sur la méthode de concertations.

«Le mouvement Echaab privilégie l'intérêt national aux intérêts étroits du parti», a déclaré un dirigeant qui assure que l'essentiel est de «faire sortir le pays de la crise et des conséquences de la pandémie de coronavirus ainsi que de réaliser la stabilité politique». Attayar reste constant dans sa démarche de refus du gouvernement Mechichi alors que le Courant démocratique préfère «positiver».

Quant à Ennahdha, la formation qui prédomine à l'ARP, le mouvement de Ghannouchi critique le choix de Carthage qui «dénature la démocratie, les résultats des élections et la volonté des électeurs», ajoutant que «tous les partis et les ministères disposent de compétences techniques qui doivent servir la politique» et que «le pouvoir n'est pas un travail technique mais plutôt la capacité d'avoir une vision, un projet et un discours mobilisateur».

Plus largement, les partis trouvent un consensus dans le fait que la loi électorale doit être amendée pour permettre l'émergence d'une véritable majorité, seule capable de mettre fin à l'instabilité politique actuelle.