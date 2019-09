Le parquet général égyptien a ordonné l’audition de près de 1.000 personnes sur fond «d’incitation à manifester dans les lieux publics de plusieurs gouvernorats», rapportaient vendredi des médias. Dans un communiqué relayé par les médias, le parquet précise que près de «1.000 accusés parmi les participants à ces manifestations ont été auditionnés en présence de leurs avocats», ajoutant que le procureur général a également «ordonné un examen de leurs pages et de leurs comptes sur les réseaux sociaux». Des accusés ont avoué leur participation à des manifestations dans certaines régions au niveau de cinq gouvernorats, relève la même source, notant que leurs aveux révèlent différentes raisons, notamment la situation économique. Certains accusés avancent «avoir été dupés par des pages créées sur les réseaux sociaux attribuées à des parties gouvernementales et officielles qui appellent les citoyens à manifester». Les aveux de certains accusés font état d’une rencontre qu’ils ont eue avec des éléments anonymes, sur la place Tahrir, au centre du Caire, qui les ont incités à filmer des scènes pour des chaînes de télévision propagandistes, ajoutant que les aveux d’autres accusés ont révélé «l’implication de criminels et autres éléments des Frères musulmans». En parallèle avec les enquêtes du parquet général, des étrangers ont été arrêtés aux alentours des lieux de manifestations au Caire, dont un Néerlandais. Les enquêtes ont révélé «l’implication de certains groupes organisés dans la mise en place d’un plan visant à semer le chaos» avec des « actes de violence et de vandalisme ».