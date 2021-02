Le président du parti mauritanien El Islah, Mohamed Ould Talebna, a déclaré que son parti adopte la position officielle de l’Etat mauritanien qui reconnaît la République sahraouie, appelant l’ONU à intervenir pour mettre fin à l’effusion de sang et concourir à une solution juste du conflit au Sahara occidental. A l’ouverture du 1er Congrès du parti, Ould Talebna a souligné : «Nous adoptons la position officielle de l’Etat mauritanien, déjà exprimée par le président Mohamed Ould El-Ghazaouani, qui reconnaît la RASD», et «notre neutralité est positive dans le conflit sahraoui». Il a appelé le président mauritanien «à œuvrer pour la promotion de la politique extérieure du pays et des relations régionales et internationales». S’agissant des pays arabes, il a souligné «l’impératif de faire face aux interventions étrangères dans la région». Ce 1er Congrès a vu la participation d’une délégation sahraouie de haut niveau, dont le dirigeant du front Polisario, Yahia Ould Ahmadou, et le responsables des communautés du sud, Ahmed Ali, ainsi qu’une large présence de l’élite politique mauritanienne.