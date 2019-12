Les Irakiens se divisaient hier sur la menace du président Barham Saleh de démissionner face au camp pro-Iran, certains y voyant une «violation de la Constitution», d’autres un acte de «civisme» en réponse aux «partis corrompus». Saleh fait depuis des jours de la résistance face aux pro-Iran qui veulent placer leur homme au poste de Premier ministre —d’abord un ministre démissionnaire et maintenant un gouverneur controversé. Et jeudi, il a écrit au Parlement qu’il préférait démissionner plutôt que de proposer aux députés ces noms déjà rejetés par la rue. Hier, certains espéraient que le sermon de la figure tutélaire de la politique irakienne, le grand ayatollah Ali Sistani, éclaircirait l’avenir d’une crise de plus en plus illisible. Mais ce dernier a refusé d’évoquer la situation politique, se mettant un peu plus à l’écart d’une classe politique jugée corrompue et dénoncée par une révolte inédite qui ne faiblit pas. Alors qu’elle s’apprête à entrer dans son quatrième mois, la contestation a déjà été marquée par près de 460 morts et 25.000 blessés. Son épicentre, la place Tahrir de Bagdad, s’est couverte dans la nuit d’une nouvelle banderole, aux côtés de tous les portraits des Premiers ministrables barrés de grandes croix rouges. Il y est écrit sous le portrait de Saleh: «Merci Barham d’avoir pris le parti des revendications du peuple en refusant les candidats des partis corrompus. On est avec toi».

Mais tous les protestataires ne partagent pas cet avis. Les réactions des politiciens sont également divisées. Le bloc parlementaire des paramilitaires pro-Iran, qui revendique le titre de «plus grande coalition» et donc le droit de désigner le Premier ministre, appelle les députés à «prendre des mesures judiciaires contre le président, pour violation de la Constitution». La liste de l’ancien Premier ministre, Haider al-Abadi, désormais dans l’opposition, exhorte, elle, Saleh à «revenir sur sa démission» et à travailler, avec tous, à «un changement radical du rapport de force au pouvoir». Cette liste est arrivée troisième aux législatives mais est désormais amputée de la moitié de ses députés qui ont rejoint le camp pro-Iran. Il faut que toutes les forces politiques «abandonnent la mentalité de trahison, d’intimidation et de domination» qui plongera l’Irak «dans l’inconnu», estime également la liste dans un communiqué. Car la pression des pro-Iran est «énorme», assure de son côté la liste Wataniya —emmenée par l’ancien Premier ministre, Iyad Allaoui et dominée par les sunnites. Wataniya salue une «position civique» du président mais l’incite à rester pour former «un gouvernement de transition réduit», qui travaillera «sous supervision onusienne» à sortir l’Irak «de l’impasse».

Deuxième producteur de pétrole de l’Opep, le pays est toujours pris en étau entre l’intransigeance des pro-Iran et celle des manifestants. Ces derniers paralysent toujours administrations et écoles dans la quasi-totalité des villes du sud du pays, promettant la poursuite du mouvement tant qu’ils n’auront pas obtenu ce qu’ils réclament, depuis le 1er octobre. Ils veulent une refonte totale du système de répartition des postes en fonction des ethnies et confessions et le renouvellement d’une classe politique inchangée depuis 16 ans.Les manifestants exigent de nouvelles élections pour faire émerger des indépendants et des technocrates qui n’ont pas été aux affaires au sein du système politique, installé en 2003 par les Américains et désormais noyauté par les Iraniens. Mais rien n’est moins sûr. La réforme électorale passée il y a quelques jours au Parlement change bien le mode de scrutin de celui de listes à celui uninominal. Pour les experts, cela pourrait favoriser les notables locaux, que jusqu’ici les partis au pouvoir sont toujours parvenus à coopter grâce au clientélisme, roi dans le douzième pays le plus corrompu au monde.