Un projet de résolution palestinien distribué, mardi, aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU «regrette fortement» que le plan de paix américain pour le Proche-Orient «viole le droit international». Dévoilé le 28 janvier par le président américain Donald Trump, ce plan va aussi à l’encontre des résolutions de l’ONU adoptées jusqu’à présent et «sape les droits inaliénables et les aspirations nationales du peuple palestinien, incluant l’autodétermination et l’indépendance», ajoute le projet. Après des négociations, ce texte devrait être soumis à un vote du Conseil de sécurité le 11 février en présence de Mahmoud Abbas. Les Etats-Unis devraient utiliser le droit de veto. Les Palestiniens pourraient alors solliciter un vote de l’Assemblée générale de l’ONU comme fin 2017, lors de la condamnation de la reconnaissance unilatérale par Washington d’El Qods comme « capitale » d’Israël. Le projet palestinien, relayé par la Tunisie et l’Indonésie, deux Etats non membres permanents, «souligne aussi l’illégalité de toute annexion du territoire palestinien occupé, incluant El Qods-Est». Elle constituerait «une violation du droit international en sapant la viabilité d’une solution à deux Etats et en mettant en cause la perspective d’une paix juste, durable et globale», précise le texte. En réaffirmant le maintien des paramètres de la paix reconnus jusqu’à présent par la communauté internationale (lignes de 1967, statut de Jérusalem capitale de deux Etats vivant en paix côte à côte), le projet palestinien souligne enfin «la nécessité d’intensifier et d’accélérer les efforts régionaux et internationaux pour lancer des négociations crédibles» de paix, «incluant la convocation au plus tôt d’une conférence internationale».