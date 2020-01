Le plan de paix américain pour le Proche-Orient, «l’accord du siècle» que le président Donald Trump s’apprête à annoncer demain «est déjà mort», a affirmé, hier, Nabil Abou Roudeina, le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas. «Nous rejetons absolument ce que l’administration Trump a réalisé jusqu’à présent (...). Notre position est claire: Israël doit mettre fin à l’occupation des terres palestiniennes en vigueur depuis 1967», souligne le porte-parole, Nabil Abou Roudeina. La colonisation israélienne de la Cisjordanie occupée et d’El Qods-Est occupée s’est poursuivie sous tous les gouvernements de l’occupation israélienne depuis 1967, mais elle s’est accélérée ces dernières années sous l’impulsion de Netanyahu, alors que Donald Trump a reconnu El Qods occupée comme capitale d’Israël. Le projet américain a aussi été rejeté par le mouvement palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Ghaza, sous blocus israélien depuis plus d’une décennie. Le chef du bureau des relations internationales du Hamas a indiqué, jeudi, sur Twitter, que la révélation du plan de paix américain signifiait une «nouvelles Nakba (catastrophe) et déclencherait une nouvelle intifadha», répondant à des déclarations faites par le Président américain, Donald Trump, jeudi, selon lesquelles son administration a brièvement discuté avec l’autorité palestinienne à propos de son plan de paix baptisé la «transaction du siècle» qu’il s’apprête à rendre public au plus tard demain. Le porte- parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a démenti tout contact avec les Etats- Unis.