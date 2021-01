Les indépendantistes du Front Polisario se sont dits prêts mardi à reprendre les négociations à l'ONU sur le statut du Sahara occidental, mais ils n'envisagent pas de déposer les armes pour autant, échaudés par 30 ans de statu quo.»Par le passé, nous avons accordé toute notre confiance à la communauté internationale et avons arrêté le combat armé de manière définitive. Nous avons attendu

30 ans. Trente ans de promesses non tenues, de tergiversations et d'attente intenable», a déploré un haut responsable du ministère sahraoui de la Sécurité, Sidi Ould Oukal.»Nous sommes prêts à négocier. Nous sommes prêts à toute médiation. Mais en même temps, nous maintenons la lutte armée sur la base de l'expérience passée», a expliqué M. Ould Oukal, lors d'une conférence de presse en ligne co-animée par le représentant permanent du Front Polisario à l'ONU, Omar Sidi Mohamed.En tenue militaire, le chef sahraoui a assuré que, sur la base de cette expérience, à savoir les trente années de statu quo, «le combat du peuple sahraoui va se poursuivre, qu'il y ait des négociations ou pas». Le Polisario se dit «en état de guerre de légitime défense» depuis que le Maroc a envoyé le 13 novembre des troupes à l'extrême sud du territoire pour chasser un groupe de civils sahraouis qui bloquait la seule route vers la Mauritanie voisine. Selon le Polisario, cette route avait été construite en violation de l'accord de cessez-le-feu de 1991 signé sous l'égide de l'ONU après 15 ans de combat.»Bien que cette guerre se déroule depuis 67 jours sans discontinuité, le Maroc reste muet», relève Sidi Ould Oukal, faisant état de plus de 500 actions militaires sahraouies depuis la reprise des hostilités et prédisant que les combats s'étendront sur l'ensemble du territoire.»Ce n'est que le début (...) Cela va aller crescendo», promet-il, affirmant que «les Sahraouis rentrent de l'étranger pour se battre pour leur indépendance».

La question du statut du Sahara occidental, considéré comme un «territoire non autonome» par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif, oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination prévu par l'ONU, tandis que le Maroc, qui contrôle plus des deux tiers de ce vaste territoire désertique, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Les négociations menées par l'ONU et impliquant le Maroc et le Polisario, avec l'Algérie et la Mauritanie en tant qu'observateurs, sont suspendues depuis mars 2019. Le responsable sécuritaire saharoui a mis en garde contre le risque «d'embrasement régional». «Toutes les probabilités existent d'autant que le Maroc a une politique expansionniste», a-t-il prévenu. L'armée algérienne a procédé dimanche et lundi à d'importantes manoeuvres tactiques aéro-terrestres à Tindouf, province frontalière du Sahara occidental et du Maroc, selon des images de la télévision publique algérienne diffusées lundi soir.