Le front Polisario a exprimé sa détermination à participer à «une initiative transparente sur les industries relatives à l’extraction de ressources», étant l’unique représentant légitime du peuple sahraoui, a indiqué l’Agence de presse sahraouie (SPS).Dans son communiqué, lu par sa représentante à Paris lors des travaux de la conférence internationale sur «la souveraineté du peuple sahraoui sur ses richesses», tenue, vendredi dernier, au siège du Sénat français, le Polisario a plaidé pour «l’impérative adoption de tous les critères internationaux relatifs à la transparence, à la bonne gouvernance ainsi que sa vision stratégique basée sur la nécessité d’entamer la mise en place de tous les fondements solides de l’Etat sahraoui, dès à présent, c’est-à-dire lors du processus de libération nationale». Le front Polisario a exhorté les pays européens et les institutions de l’Union européenne (UE) à «accompagner le peuple sahraoui dans cet effort, dès à présent, en soulignant l’intention de la République sahraouie d’adhérer à cette convention de manière officielle, dès le parachèvement du recouvrement de la pleine souveraineté sur l’ensemble de son territoire national et la réalisation de l’indépendance nationale». Il a appelé, en outre, le Conseil d’administration de l’initiative internationale à «visiter la République sahraouie en 2020, en vue d’approfondir l’échange d’expériences et de renforcer la bonne gouvernance et la gestion économique qui est à même de réunir tous les facteurs du développement durable visant l’édification d’une expérience nationale sans distinction, ni exclusion aucune».

Le front Polisario, en sa qualité d’unique représentant légitime du peuple sahraoui, a participé à plusieurs conventions internationales, ce qui est à même de renforcer sa position et son statut juridique au niveau international.

Initiée par le Sénat français, avec le concours de l’Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en France, la conférence portera sur «les dimensions juridiques et politiques de la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles». «L’APN sera représentée à cette conférence par le député Mohamed Moussaoudja en sa qualité de membre du groupe parlementaire d’amitié et de fraternité Algérie-Sahara occidental.