L’armée portugaise va prendre le commandement «courant décembre» de la mission d’entraînement de l’Union européenne au Mali (EUTM) pour six mois, succédant à l’Autriche et avant de passer le relais à la République tchèque, a indiqué hier la mission à Bamako.»Le nouveau commandant de la mission pour les six prochains mois sera João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro, du Portugal, qui prendra son commandement courant décembre», selon Christoph Habisohn, directeur des Affaires publiques de l’EUTM Mali. Les mandats étant de six mois, M. Habisohn a précisé que la République tchèque prendra la suite «pour la seconde moitié d’année 2020». L’EUTM est composée de 620 personnes de 28 pays différents, dont 22 membres de l’UE. Lancée en février 2013, elle a pour mission de remettre sur pied une armée malienne sous-entraînée et sous-équipée, en apportant une expertise dans la préparation opérationnelle, le soutien logistique, le renseignement et la formation des unités combattantes sur le camp de Koulikoro, à 60 km de Bamako.