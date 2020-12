Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé, hier, sur son compte Twitter être en visite à Addis Abeba au moment où son pays connaît une grave crise humanitaire avec l’arrivée de 50.000 Ethiopiens ayant fui la guerre dans la région du Tigré. L’accueil de ces réfugiés depuis un peu plus d’un mois vient s’ajouter à une crise économique dramatique au Soudan avec une inflation vertigineuse et un appauvrissement de la population. «Je viens d’arriver à Addis Abeba pour y rencontrer mon homologue Abiy Ahmed», a twitté M Hamdok à la mi-journée. «J’espère avoir une discussion productive sur les sujets d’intérêt commun dans les domaines politique, humanitaire et de sécurité afin de préparer un avenir de paix, de stabilité et de prospérité pour nos deux nations soeurs», a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement soudanais, qui doit rester deux jours en Ethiopie, est accompagné d’une importante délégation militaire et sécuritaire. Au début de l’offensive militaire début novembre contre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), M. Hamdok avait appelé son homologue éthiopien à engager des négociations avec l’autre camp mais il n’avait pas été écouté.