Le Premier ministre libanais, Moustapha Adib a entamé, hier, des consultations parlementaires pour former un nouveau gouvernement dans un délai de 15 jours, afin de mettre en oeuvre des réformes urgentes dans ce pays englué dans une profonde crise politique et économique. Le processus de formation de gouvernement peut prendre plusieurs mois au Liban, pays multiconfessionnel régi par un système politique complexe de partage communautaire du pouvoir. Mais la pression internationale, ainsi que celle de la rue, amplifiées par une explosion tragique au port de Beyrouth le 4 août, a rendu encore plus urgente la nécessité de réformes pour sortir le pays de la tourmente politique et de sa pire crise économique depuis des décennies. Le dernier gouvernement, formé en janvier, a démissionné quelques jours après l'explosion qui a dévasté des quartiers entiers de la capitale, faisant au moins 188 morts et blessant des milliers de personnes. Le nouveau Premier ministre, désigné lundi, devait rencontrer, hier, le chef du Parlement ainsi que les représentants des blocs parlementaires. Le président français a assuré, mardi, avoir obtenu l'engagement des dirigeants libanais à favoriser la formation d'un cabinet «de mission» dans les 15 jours. Hier, le secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker, est attendu à Beyrouth pour «exhorter les dirigeants libanais à mettre en oeuvre des réformes qui répondent au désir du peuple libanais», selon un communiqué de l'ambassade américaine. La rue réclame depuis octobre le départ de l'ensemble de la classe dirigeante, qu'elle juge corrompue et incompétente, et a déjà rejeté la nomination de M. Adib. Mardi soir, des centaines de personnes ont manifesté au coeur de Beyrouth pour réclamer la fin du système confessionnel. Le rassemblement a dégénéré en heurts entre certains manifestants et les forces de l'ordre. M. Macron a annoncé qu'il serait de retour au Liban en décembre pour suivre les progrès réalisés, et qu'il inviterait à Paris, en octobre, les responsables libanais à une réunion organisée parallèlement à une nouvelle conférence d'aide internationale au Liban. Il avait averti qu'il s'agissait de «la dernière chance pour le système» libanais. Le nouveau Premier ministre a rencontré tour à tour les blocs parlementaires et les députés indépendants, pour des consultations non contraignantes, selon la Constitution, avant de former son cabinet. Diplomate peu connu âgé de 48 ans, M. Adib avait été nommé quelques heures avant l'arrivée à Beyrouth d'Emmanuel Macron par les poids lourds de la communauté sunnite dont doit être issu le Premier ministre, comme le prévoit le système confessionnel de partage du pouvoir. Et ce sont les forces politiques des principales communautés religieuses qui décideront en coulisses de la constitution de son gouvernement, même si leurs représentants ont annoncé mercredi qu'ils ne comptaient pas y être représentés. La députée Bahia Hariri a ainsi réclamé, au nom du Courant du Futur sunnite, «un gouvernement d'experts». Quant au chef du groupe parlementaire du puissant Hezbollah pro-iranien, Mohammad Raad, il a appelé à «former un gouvernement efficace et homogène». Le quotidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah, a estimé hier que M. Macron s'était comporté «comme s'il était le guide suprême de la République libanaise, lors de son centenaire», célébré mardi. Le président Macron avait rencontré, mardi, l'ensemble des forces politiques, parmi lesquelles le Hezbollah.