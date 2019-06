Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, vendredi matin, le chef du gouvernement, Youssef Chahed et le président du comité central de Nidaa Tounes, Hafedh Caïd Essebsi. Cette réunion qui a eu pour objet la situation générale du pays, s’est tenue exceptionnellement à l’hôpital militaire où est actuellement soigné le président, précise un communiqué de Nidaa Tounes.Youssef Chahed et Hafedh Caïd Essebsi ont saisi l’occasion pour s’enquérir de l’état de santé du chef de l’Etat et noter son amélioration. Par ailleurs, le président du mouvement islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi a déclaré que certains médias étrangers, notamment du Golfe, ont déclenché une véritable guerre contre la Tunisie pour semer la confusion, suite aux attentats commis à Tunis et au grave malaise du président de la République, Béji Caïd Essebsi. « Certains pays ont peur que la démocratie tunisienne réussisse. Ils ont essayé de mettre en échec le processus démocratique en Tunisie », a-t-il indiqué dans une déclaration à Mosaïque FM. Interrogé sur l’état de santé du chef de l’Etat, M.Ghannouchi a indiqué qu’il compte lui rendre visite à l’hôpital militaire de Tunis, tout en estimant que les communiqués publiés vendredi par la présidence de la République sont « une faute de communication ».

Conférence de Bahreïn

« L’initiative américaine est non constructive », affirme Moscou

Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que l’initiative américaine concernant le règlement du conflit israélo-palestinien proposée à travers l’atelier de travail de Manama qui s’est tenue ces derniers jours au Bahreïn, est «non constructive», rapportait hier l’agence de presse Sputnik. En commentant les résultats de l’atelier de Manama, le ministère a clarifié jeudi dans son communiqué publié par Sputnik que «la proposition principale se base sur la création d’un fond de 50 milliards de dollars afin d’appliquer des différents projets dans les territoires palestiniens, en Egypte, en Jordanie et au Liban au cours des 10 ans, en ignorant la principale tâche de reprendre des négociations directes entre Palestiniens et Israéliens et d’établir un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec comme capitale El-Qods». La diplomatie russe a confirmé que toute initiative de paix visant à restaurer une paix permanente et juste au Moyen-Orient, «doit soutenir le règlement du conflit sur la base de la solution de deux Etats».

Territoires occupés

Saeb Erekat dénonce les propos de l’émissaire de Trump

Le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, a condamné les propos de l’envoyé de paix du président américain Donald Trump, Jason Greenblat, qui a déclaré qu’il préférait appeler les colonies israéliennes «des quartiers et des villes», rapportait hier l’agence de presse Wafa. Lors d’une réunion, vendredi, avec une délégation d’universitaires, d’employés de bureau et de représentants de la société civile américains, M.Erekat a indiqué que la déclaration de Greenblat était «une incitation à toutes les personnes ayant assisté au récent atelier de Manama sur la paix au Moyen-Orient». Il a appelé toutes les parties présentes à l’atelier de Manama à «adopter une position commune afin d’affirmer leur attachement au droit international et au principe des deux Etats sur les frontières de 1967», avec El-Qods comme capitale de la Palestine et à «une solution juste pour la question des réfugiés», selon Wafa.