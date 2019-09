Le président nigérian Muhammadu Buhari effectuera en octobre une visite d’Etat en Afrique du Sud durant laquelle il est question de «renforcer les liens déjà forts entre les deux pays», a annoncé samedi Pretoria quelques jours après une éruption de violences sur son sol qui a touché des ressortissants africains. La visite du chef de l’Etat nigérian en Afrique du Sud vise «à renforcer les liens déjà forts entre les deux pays» et «à développer leurs réponses aux défis auxquels sont confrontés leurs citoyens et leurs entreprises», a ajouté la présidence sud-africaine dans un communiqué. Ces derniers jours, l’Afrique du Sud, a connu une vague de violences ayant touché des étrangers, principalement dans sa plus grande ville, Johannesburg, qui s’est soldée par la mort d’au moins 10 personnes et des dégâts considérables, selon le dernier bilan de ses autorités. Ces émeutes ont causé de vives réactions contre des intérêts sud-africains dans plusieurs pays du continent, notamment au Nigeria. Pretoria a annoncé jeudi la fermeture «temporaire» de ses missions diplomatiques au Nigeria en faisant état de «menaces» et le géant sud-africain des télécommunications MTN, celle de ses agences dans le pays.