Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a déclaré à Abuja que son pays souhaitait une coopération énergétique accrue avec l’Algérie, en particulier dans le domaine du pétrole et du gaz. Dans une déclaration publiée par son conseiller spécial pour les médias, Femi Adesina, le chef d’Etat Nigérian a transmis jeudi à l’ambassadeur algérien Belkacem Smaili le souhait du Nigeria de voir la coopération entre les deux pays s’intensifier à la faveur de grands projets économiques conjoints. «Dieu a doté le Nigeria et l’Algérie de ressources naturelles, en particulier de gaz et de pétrole et les deux pays n’ont d’autre choix que de coopérer, a déclaré Muhammadu Buhari. Le président Nigérian a dit «attendre avec intérêt» la mise en place par les deux pays de projets de gazoducs, de fibre optique et de routes transatlantiques. Les deux pays ont lancé en 2002 le «Trans-Saharan Gas-Pipline», un mégagazoduc inscrit dans le cadre des projets structurants du Nepad (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique). Estimé, alors, à plus de 10 milliards de dollars, le gazoduc devait acheminer 20 à 30 milliards de m3 de gaz naturel du Nigeria vers l’Europe, via l’Algérie et le Niger. La réalisation de ce projet colossal et ambitieux a été retardée pour des questions de sécurité, selon certains analystes.