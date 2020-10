Le président cubain Miguel Diaz-Canel a dénoncé, samedi, la nouvelle mesure adoptée par le gouvernement américain contre Cuba, qui vise à empêcher l’entrée des transferts de fonds. «Les Etats-Unis insistent pour nuire aux familles cubaines avec une nouvelle mesure contre les transferts de fonds», a tweeté le président, disant que cette action «les discrédite et les fait paraître ridicules avec leur haine maladive contre une petite nation dont le peuple héroïque refuse de se rendre».Le gouvernement américain a annoncé vendredi l’élimination de certaines autorisations générales liées aux transferts de fonds vers Cuba, ce qui a un impact sur la société Fincimex, S.A., inscrite en juin sur la liste des entités et sous-entités soumises à des restrictions du département d’Etat, lui interdisant toute activité en ce sens. En septembre 2019, le gouvernement américain a réduit à 1.000 dollars américains la somme autorisée de versements trimestriels à Cuba et a éliminé la possibilité de traiter les transactions financières avec ce pays en passant par les banques américaines. La liste de restrictions du département d’Etat visant Cuba comprend plus de 200 entités, dont des sociétés, des entreprises, la zone spéciale de développement de Mariel ainsi que les ministères des Forces armées révolutionnaires et de l’Intérieur. Le ministre cubain des AE, Bruno Rodriguez, a, lui, dénoncé le renforcement du blocus américain depuis plus d’un demi-siècle, qui a causé des pertes cumulées de plus de 144 milliards de dollars.