Le président du gouvernement basque, Inigo Urkullo Renteria a reçu une délégation sahraouie, conduite par le Premier ministre et membre du secrétariat national du Front Polisario, Mohammed Akeik, accompagné de la représentante du Polisario en Espagne, Kheira Belahi Abad et Abdallah Larabi, représentant du front au pays basque. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités qu’abrite la ville de Vitoria où se déroulent les travaux de la 44e conférence de l’Eucoco durant deux jours. Il a été question des relations bilatérales et des voies et moyens de les renforcer à l’avenir. Dans ce contexte, le Premier ministre sahraoui a informé son hôte, des derniers développements de la question sahraouie et des entraves dressées par le Maroc visant à saper les efforts de l’ONU pour la décolonisation du Sahara occidental. Cette rencontre reflète la solidarité politique et humaine exprimée par le pays basque à l’égard du peuple sahraoui.