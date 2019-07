Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a signé hier un décret présidentiel portant convocation des électeurs au vote lors des législatives et de la présidentielle prévues respectivement les 6 octobre et 17 novembre. Selon le décret, repris hier par des médias, les Tunisiens établis à l’étranger se rendront aux urnes les 4, 5 et 6 octobre pour les législatives et les 15, 16 et 17 novembre pour le premier tour de la présidentielle. Le décret qui devra paraître au journal officiel (JORT) en respect de la date butoir du 6 juillet, relève que le second tour pour la présidentielle sera organisé, s’il y a lieu, dans les deux semaines après l’annonce définitive des résultats du premier tour. Le vice-président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a fait état de 7 081 307 qui figurent sur les listes électorales, dont 51 % de femmes, précisant que près de 1,5 million de nouveaux électeurs ont été inscrits depuis l’ouverture des inscriptions le 10 avril dernier. Quelque 219 formations politiques sont en lice pour les 217 sièges de l’assemblée des Représentants du peuple (parlement), outre le poste de président.