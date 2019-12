Le président tunisien, Kais Saied, a réuni vendredi après-midi au Palais de Carthage des responsables de la sécurité, le chef du gouvernement sortant Youssef Chahed et du ministre de l’Intérieur, Hicham Fourati pour examiner les développements de la situation dans le domaine sécuritaire dans le pays. L’accent étant mis sur la neutralité du service public de sécurité et les préparatifs pour faire face à toutes les urgences à la lumière de la situation actuelle en matière de sécurité, indique un communiqué de la présidence de la République. La séance de travail a porté également sur l’organisation juridique actuelle régissant l’état d’urgence et les moyens d’introduire une révision des législations. Au cours de cette réunion, l’accent a été mis également sur la nécessité de relever l’état d’alerte afin de prévenir les accidents de la route, et d’assurer le retour des élèves et des étudiants dans les meilleures conditions à l’occasion des vacances scolaires et des fêtes de fin d’année administrative, indique l’agence de presse tunisienne TAP. L’état d’urgence en Tunisie avait été prolongé en septembre dernier jusqu’au 31 décembre, rappelle-t-on.