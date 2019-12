Le président Hassan Rohani effectuait hier la première visite au Japon d’un chef d’Etat iranien depuis deux décennies, Tokyo essayant de se placer en position de médiateur entre Téhéran et Washington. Le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabiei, a minimisé l’aspect médiation du voyage, affirmant que cette venue à Tokyo n’avait «rien à voir avec des questions telles que les négociations avec les Américains». Cependant, «nos amis japonais véhiculent généralement des messages ou des initiatives que nous saluons ... et examinons sérieusement», a-t-il ajouté. L’économie iranienne est durement touchée par les sanctions imposées par les Etats-Unis après la décision du président Trump de quitter un accord international sur le programme nucléaire de la République islamique. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a déjà tenté de jeter des ponts entre les deux puissances rivales. M. Abe, qui s’était rendu à Téhéran en juin, a déclaré qu’il s’efforcerait «autant que possible d’apaiser les tensions» au Moyen-Orient, en tirant parti de l’alliance du Japon avec Washington et ses «relations favorables» avec Téhéran.Le Japon était autrefois un gros acheteur de brut iranien, mais il a suspendu ses achats pour se conformer aux sanctions américaines. Le président Rohani, qui se trouvait jeudi à Kuala Lumpur, a appelé les pays musulmans à coopérer pour combattre «le terrorisme économique» américain, leur suggérant de créer ensemble une cryptomonnaie. L’économie iranienne est entrée en récession, voyant sa monnaie se déprécier et l’inflation bondir.