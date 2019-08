Le président tunisien par intérim, Mohamed Ennacer, a mis en garde contre des tractations menaçant le processus électoral de la présidentielle dont le démarrage de la campagne électorale est prévu dimanche. Dans un discours télévisé vendredi, Il a alerté contre de graves répercussions de ces agissements sur le climat électoral général et sur la crédibilité des prochaines élections, pointant du doigt des réserves et un certain scepticisme suscités dans les milieux politiques, syndicaux et médiatiques. «Mettre en cause la crédibilité des élections, c’est suspecter l’intégrité et la neutralité des appareils de l’Etat, ce que nous refusons fermement», a dit M. Ennaceur. «Ces mises en doute constituent une menace pour les acquis réalisés et risquent de déstabiliser le processus démocratique que nous avons entamé (...) il n’est pas question de douter de l’intégrité des appareils de l’Etat, y compris la Justice et l’institution sécuritaire», a-t-il souligné.

M. Ennaceur a appelé à la neutralité totale de l’administration sur le triple plan, national, régional et local. Il a également appelé à «réunir toutes les conditions propices pour le déroulement de la campagne et du scrutin dans un climat social et politique stable et serein».

Le président par intérim a mis l’accent aussi sur le degré de conscience des électeurs «pour ainsi faire le juste choix de celui qui va diriger la Tunisie, entretenir ses acquis, renforcer son unité et consolider ses orientations de manière à garantir les libertés, à consacrer la démocratie et à instaurer la justice sociale». Par ailleurs, la présidence tunisienne a annoncé, vendredi dernier, la prolongation de l’état d’urgence pour une durée de quatre mois, et ce, à compter du 3 septembre jusqu’au 31 décembre. La présidence a précisé, dans un communiqué diffusé par l’agence tunisienne TAP, que la décision de prolongation a été prise en concertation avec le chef du gouvernement et le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP, parlement).

La dernière prolongation de l’état d’urgence remonte au 4 août et est en vigueur jusqu’au 2 septembre. L’état d’urgence a été décrété depuis le 24 novembre 2015, suite à l’attaque terroriste contre un autobus de la garde présidentielle, en plein centre de la capitale tunisienne, attentat qui a fait 13 morts et 16 blessés. Depuis, l’état d’urgence a été constamment prolongé et ce à diverses reprises.