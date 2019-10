Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a qualifié «d’élucubrations» les spéculations sur un putsch militaire à la suite d’un revers meurtrier infligé par les terroristes à l’armée gouvernementale, selon des propos diffusés, hier, par ses services. L’armée malienne a essuyé ses plus lourdes pertes, depuis des années, dans deux attaques terroristes lundi et mardi à Boulkessy et Mondoro, au centre du pays, près de la frontière du Burkina Faso. Trente-huit soldats ont été tués, selon un bilan gouvernemental soupçonné d’être en deçà de la réalité. Ces attaques et l’impuissance imputée au pouvoir central à faire face à la dégradation continue de la situation ont réveillé le souvenir du coup d’Etat mené par des officiers en 2012. Le président malien a assuré samedi que «toutes les conséquences» seraient tirées des évènements de la semaine écoulée. Mais, a-t-il ajouté devant des responsables politiques, «notre nation, aujourd’hui, plus que jamais, a besoin de solidarité, a besoin de se resserrer, n’a pas besoin d’élucubrations des nostalgiques du putsch». «Aucun putsch militaire ne prévaudra au Mali, qu’on se le dise. Et je crois que cela n’est pas du tout à l’ordre du jour et ne saurait nous inquiéter», a-t-il dit, selon l’enregistrement de ses propos diffusé par la présidence.