Plus jeune président de la Ve République française lorsqu'il est élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing, mort mercredi à 94 ans des suites du Covid-19 se voulait l'incarnation d'une modernité

triomphante, issue du centre-droit libéral et démocrate-chrétien qui a bâti l'Europe d'après-guerre. Né le 2 février 1926 à Coblence, en Allemagne, alors occupée par les forces françaises, Valéry Giscard d'Estaing est issu d'une grande famille bourgeoise. Engagé à 18 ans en 1944 dans la 1ère armée du général de Lattre de Tassigny, Valéry Giscard d'Estaing disait admirer deux hommes, le général de Gaulle et Jean Monnet, père de l'Europe. Il n'a que 48 ans lorsqu'il est élu président en 1974, battant sur le fil François Mitterrand, et devient ainsi, le premier non-gaulliste à entrer à l'Elysée. Aux réformes - abaissement de la majorité à 18 ans, dépénalisation de l'avortement-, il ajoute un style inédit. L'homme à la silhouette élancée et au crâne dégarni renonce à l'apparat présidentiel pour sa photographie officielle, fait éclaircir le bleu et le rouge du drapeau tricolore et ralentir le rythme de la Marseillaise. L'Auvergnat qui joue de l'accordéon à la télévision s'invite également chez les Français pour dîner, renouvelant une communication politique encore très cadenassée. Le très officiel Office de Radio et Télévision françaises (ORTF) est supprimé quelques mois après son arrivée au pouvoir.

Pur produit de l'élite française, Giscard est un polytechnicien et énarque. Entré au gouvernement dès 1959, VGE multiplie les postes ministériels à l'Economie et aux Finances dans les années 60 et 70. Le maire de Chamalières, son fief auvergnat, éclipse Jacques Chaban-Delmas, pour s'imposer comme chef de file de la droite jusqu'à sa victoire en 1974. Après des débuts prometteurs, VGE connaît une première crise avec la démission de son Premier ministre, Jacques Chirac, en 1976. Initiateur du «G7», le club des dirigeants des pays les plus riches, il donne une impulsion décisive à l'axe franco-allemand aux côtés du chancelier Helmut Schmidt. Le ralentissement économique consécutif au choc pétrolier, les affaires - suicide suspect de son ministre Robert Boulin, diamants offerts par le président centrafricain Bokassa - ainsi qu'une inflexion de sa politique, plus conservatrice et économiquement austère (il appuiera la politique du «million» de Lionel Stoleru) pèsent sur sa popularité. Le 10 mai 1981, il échoue à se faire réélire face à François Mitterrand, qui recueille plus d'un million de voix de plus que lui et devient le premier président de gauche de la Ve République instaurée en 1958. «Je n'avais jamais imaginé la défaite», confiera-t-il plus tard.