Des unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené jeudi des attaques «intenses»' sur des bases et positions de l'armée d'occupation marocaine au long du mur de la honte, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense sahraouie, dans son communiqué militaire n° 14.

La Défense sahraouie a souligné, dans son communiqué que «les combattants de l'Armée de libération ont mené jeudi des bombardements réussis sur les positions de l'ennemi dans: la vallée d'EL-Ich dans le secteur de Hauza, également à Amekli Azghamla dans le secteur de Amghala, à Zmoul Oum Khamla dans le secteur de Oum Draiga et aussi des frappes dans le secteur de Mahbes». Selon la même source, «les forces de l'APLS ont ciblé également mercredi les positions de l'armée royale marocaine au long du mur de la honte dans la zone de Oum Egeloud dans le secteur d'Aousserd, le secteur de El Baghari, Ghleib Adhleim dans le secteur de Tachla, la vallée de Altamat dans le secteur de Amghala, Rousse Deirt dans le secteur de Hauza». Le communiqué fait état aussi du bombardement d'autres positions de l'armée marocaine, assurant que «ces attaques ont causé à l'ennemi de lourdes pertes matérielles et humaines».

Par ailleurs, le président sahraoui, Brahim Ghali, a participé, à l'invitation de l'Union de la jeunesse communiste de Cuba, à l'événement «Idées pionnières» qui s'est tenu à La Havane, où il a mis en avant la détermination des Sahraouis à mener une nouvelle étape de leur lutte sacrée et légitime.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a été invité par l'Union de la jeunesse communiste de Cuba à participer par visioconférence à l'évènement «Idées pionnières» organisé à La Havane, a précisé l'agence de presse sahraouie (SPS). Lors de cet événement dédié à la fois à l'Afrique et au Moyen-Orient et au leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz, à l'occasion du 4e anniversaire de sa disparition, le président Ghali a adressé ses remerciements à la jeunesse cubaine et à tous ceux qui sont solidaires de la lutte légitime du peuple sahraoui. «On ne saurait parler de questions fondamentales dans le monde comme la paix, l'autodétermination, la souveraineté des nations, les droits de l'homme et la justice sociale sans évoquer avec reconnaissance le rôle joué en ce sens par la Révolution cubaine et son valeureux peuple sous la direction de Fidel Castro», a-t-il estimé.

Le président sahraoui a informé les participants de l'agression lancée par le Maroc, le 13 novembre, contre des civils sahraouis sans défense qui manifestaient pacifiquement devant la brèche illégale

d'El Guerguerat, précisant qu'«il s'agit d'une violation du droit international et de l'accord de cessez-le-feu signé avec le Front Polisario sous l'égide des Nations unies». Et d'ajouter que «cette position irresponsable n'a laissé au peuple sahraoui d'autre choix que de reprendre la lutte armée contre les forces marocaines d'occupation».

Le président Ghali a révélé aux participants la répression et les violations flagrantes des droits de l'homme auxquelles se sont livrées les forces d'occupation marocaines dans les territoires sahraouis occupés, concomitamment à l'agression menée à El Guerguerat, soulignant qu'en agissant de la sorte, «le Maroc a décidé de porter un coup à la stabilité et à la sécurité dans cette région d'Afrique».