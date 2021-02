Le président de la République arabe démocratique sahraouie (RASD), Ibrahim Ghali, a demandé samedi aux chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), réunis à la 34ème session ordinaire du sommet de l'organisation, d'adopter une motion de remerciements du président sud-africain, président sortant de l'UA, Matamela Cyril Ramaphosa, pour les réalisations faites par son pays pendant son mandat. Le président sahraoui a souligné que le président Ramaphosa «mérite tous les remerciements pour les efforts exceptionnels et louables qu'il a déployés durant l'année 2020». «Nous devons prendre en compte les réalisations qui ont été faites pendant le mandat de M. Ramaphosa qui a fait preuve d'un grand dévouement, une vision et un engagement dans la défense des principes de l'Union et de ses objectifs, ainsi qu'un engagement profond en faveur des idéaux d'unité africaine et de solidarité entre les pays du Sud», estime Ibrahim Ghali qui salue, notamment le «dynamisme» et «l'efficacité» dans la gestion du Covid-19.