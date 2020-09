Le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi a déclaré, mardi, que le président des Etats-Unis, Donald Trump avait promis, lors de sa visite à Washington le mois dernier, de retirer toutes les troupes américaines d'Irak. «Lors de ma visite à Washington et au cours de ce dialogue stratégique, le président des Etats-Unis a clairement annoncé le retrait des troupes américaines d'Irak», a déclaré M. Al-Kadhimi lors de cette réunion du cabinet. «Cette déclaration de dialogue stratégique était claire et comprenait un retrait (des troupes américaines) de toutes les bases militaires en Irak et de les déployer ensuite hors d'Irak», a déclaré M. Al-Kadhimi dans une vidéo publiée sur la page Facebook officielle de son service de presse. Le 18 août, M. Al-Kadhimi a conduit une délégation à Washington pour une visite officielle, au cours de laquelle il a organisé une série de réunions avec des responsables américains et assisté à la seconde session du dialogue stratégie américano-irakien. Plus tôt en septembre, le général Kenneth McKenzie, directeur du Commandement central de l'armée des Etats-Unis, a déclaré que le Pentagone rabaisserait le niveau des troupes américaines d'Irak de 5.200 à

3.000 en septembre. Les relations entre l'Irak et les Etats-Unis ont été marquées par des tensions depuis le 3 janvier, lorsqu'un drone des Etats-Unis a frappé un convoi à l'aéroport de Baghdad, tuant ainsi le général Qassem Souleimani, ex-commandant de la force spéciale Al-Qods des Gardiens de la révolution islamique d'Iran, et Abu Mahdi Al-Muhandis, chef adjoint des forces paramilitaires irakiennes du Hachd al-Chaabi. Cet événement a donné lieu à un premier round de dialogue stratégique américano-irakien le 12 juin, au cours duquel les Etats-Unis ont réaffirmé qu'ils ne souhaitaient pas une présence permanente dans ce pays, qu'ils réduiraient leurs forces en Irak, et qu'ils discuteraient avec le gouvernement irakien du statut des forces restantes dans le pays. Plus de 5.000 soldats américains ont été déployés en Irak pour soutenir les forces irakiennes dans leur lutte contre les terroristes du groupe autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh), principalement par la prestation de formations et de conseils aux forces irakiennes.