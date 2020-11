La rencontre dite de dialogue politique inter-libyen, sous l'égide de l'ONU, s'est ouverte, hier, en Tunisie, où les soixante-quinze représentants choisis par l'ONU ont entrepris des pourparlers en vue d'aboutir à un accord sur la formation d'un gouvernement unifié et d'organiser les élections générales dont le pays a besoin pour la mise en place d'institutions légitimes et crédibles. La cheffe par intérim de la Mission des Nations unies pour la Libye, Stephanie Williams, artisan des multiples réunions qui ont mobilisé, tour à tour, les Parlements des deux principaux camps antagonistes, au Maroc, les militaires dans le cadre du Comité 5+5, à Genève, et les dirigeants de Tripoli et Benghazi, au Caire, a affiché un certain «optimisme», convaincue que cette ultime opération permettra de franchir un cap décisif dans la voie de la restauration de la paix et de la sécurité de la Libye. Les 75 représentants ont entrepris les discussions à Gammarth, dans la banlieue de Tunis, au terme d'une cérémonie d'ouverture des travaux à laquelle a assisté le président tunisien, Kaïs Saïed, les chefs de mission diplomatique de l'Union européenne accrédités à Tunis et les représentants de plusieurs ONG présentes sur le territoire libyen. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a, quant à lui, marqué sa présence par un discours enregistré. «C'est un moment historique (...). Un rendez-vous avec l'Histoire», a déclaré le président tunisien Kaïs Saïed, à l'ouverture des pourparlers. Le consensus est réalisable «si les forces étrangères s'abstiennent de toute ingérence» en Libye, a-t-il observé, ajoutant que «ceux qui seront impliqués dans la phase de transition doivent s'engager à ne pas se présenter» aux élections générales, à «rédiger une Constitution provisoire» et à «fixer les dates des prochaines élections».

Conclusion attendue des nombreuses réunions thématiques qui ont eu lieu depuis septembre dernier, au Maroc, en Egypte, en Suisse et en Tunisie, la rencontre de dialogue politique engagée hier, à Tunis, bénéficie des avancées enregistrées en matière d'élaboration d'une feuille de route indispensable à la transition que va vivre le pays. Elles ont été rendues possibles par l'annonce inattendue d'un cessez-le-feu entre les deux principaux belligérants, Fayez al Serraj et Salah Aguila, depuis Le Caire, en juin dernier, conclusion tout aussi surprenante de la mise en échec de l'offensive lancée, un an plus tôt, le 4 avril 2019 précisément, par le maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli et le Gouvernement d'union nationale, reconnu par les Nations unies. Objectif majeur des discussions de Tunis, selon la Manul, le choix d'un nouveau conseil présidentiel composé de trois membres issus de la Cyrénaïque

(Est), de la Tripolitaine (Ouest) et du Fezzan (Sud), les trois principales régions du pays, ainsi que d'un chef de gouvernement qui aura mandat pour constituer une équipe consensuelle. «Il y a là une occasion pour mettre fin au conflit tragique» et «façonner l'avenir de la Libye», avait estimé, dans son discours, le SG de l'ONU, Antonio Guterres. Autrement dit, il s'agit bien d'un pas en avant, à condition de ne pas oublier la prudente réserve de Lénine qui anticipait, aussitôt, trois pas en arrière. Quant à la représentante spéciale par intérim du SG de l'ONU, Stéphanie Williams, elle a fixé le cadre exclusif du dialogue, demandant aux participants d'agir pour que «les élections soient l'objectif ultime» de cette rencontre de Tunis qui marque, selon certains observateurs, un surprenant retrait de l'Algérie dont l'attention et l'intérêt pour un tel conflit, au niveau d'une de ses frontières, longue de 1000 km, sont incontournables, par-delà tous les calculs et toutes les manoeuvres dont la crise libyenne se nourrit. En proie à une guerre par procuration que mènent divers pays intéressés par les hydrocarbures du pays voisin, la Libye qui vit la crise depuis neuf ans observe un dialogue politique dont nul ne sait s'il mettra fin réellement au conflit, dès lors qu'il porte en lui un réel déficit de légitimité, dû à la marginalisation de plusieurs composantes de la société libyenne et à sa condition orientée, voire dominée par des considérations autres que libyennes.