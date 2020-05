Le président chinois a promis de partager un éventuel vaccin avec le reste du monde et de consacrer sur 2 ans, 2 milliards de dollars à la lutte mondiale contre le nouveau coronavirus, mais en fin de compte Pékin va faire beaucoup mieux. car ses chercheurs ont affirmé avoir mis au point un traitement à même d'arrêter l'épidémie. Ce médicament en phase de test à la prestigieuse université de Pékin («Beida») permettrait non seulement d'accélérer la guérison des malades, mais aussi d'immuniser temporairement contre le

Covid-19.

Lors d'un entretien avec l'AFP, Sunney Xie, directeur du Centre d'innovation avancée en génomique de «Beida», explique que le traitement marche chez la souris. Son laboratoire a prélevé des anticorps auprès de 60 patients guéris de la maladie, avant de les injecter chez les rongeurs. «Au bout de cinq jours, leur charge virale avait été divisée par 2 500», assure-t-il. «Cela signifie que ce médicament potentiel a un effet thérapeutique.» Une étude sur cette recherche a été publiée, dimanche dernier, dans la revue spécialisée Cell. L'étude y voit «un remède» potentiel contre la maladie et note qu'elle permet d'accélérer la guérison. «Lorsque nous avons constaté que notre approche permettait de trouver un anticorps qui neutralise (le virus), nous avons été transportés de joie.» Selon lui, le traitement pourrait être disponible avant la fin de l'année, à temps en cas de nouvelle offensive hivernale du Covid-19 qui a déjà contaminé 4,5 millions de personnes dans le monde, dont plus de 316 000 mortellement. «La préparation des essais cliniques est en cours», ajoute le chercheur, précisant qu'ils se dérouleront en Australie et dans d'autres pays. A rappeler que le laboratoire Moderna, basé aux Etats-Unis, a annoncé, avant-hier, que son projet de vaccin contre le Covid-19, a donné une réponse immunitaire encourageante chez un petit nombre de patients. Le patron de Moderna avait annoncé, alors, le lancement prochain de la phase 2.