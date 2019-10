Le roi Abdallah II de Jordanie a souligné, samedi, lors d’un entretien avec une délégation américaine à Amman, la nécessité d’instaurer une paix juste, durable et globale sur la base de la solution à deux Etats pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Au sujet des questions régionales, dont la principale est la cause palestinienne, le roi a souligné que la solution à deux Etats garantira la création d’un Etat palestinien indépendant, aux frontières de 1967, avec El Qods-Est pour capitale. A propos de la crise syrienne, il a demandé une solution politique qui préserve l’intégrité territoriale de la Syrie et l’unité de son peuple, tout en garantissant un retour volontaire et en toute sécurité des réfugiés. L’entretien a également porté sur les efforts régionaux et internationaux de lutte contre le terrorisme. Les législateurs américains ont, pour leur part, salué les efforts de la Jordanie dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région.