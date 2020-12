Le ministre d'Etat britannique aux affaires du Commonwealth et des Nations unies, Lord Tariq Ahmad a déclaré jeudi que son pays soutenait la solution à deux Etats pour régler le conflit israélo-palestinien et qu'il rejetait les activités de colonisation israéliennes en Cisjordanie.Lors d'un entretien téléphonique avec le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, le responsable britannique a déclaré que son pays maintiendrait son soutien à l'autorité palestinienne et à ses institutions. «De plus, nous maintiendrons notre soutien financier à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA)», a ajouté le ministre britannique.De son côté, M. Al-Maliki a salué la position britannique sur la question palestinienne, en particulier alors que ce pays est confronté à de nombreux défis lors de cette «étape critique», selon un communiqué de presse publié par le bureau de M. Al-Maliki.