Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pointé du doigt, dans son dernier rapport, l'ampleur de la menace terroriste dans la région du Sahel, au moment où les combats en Libye connaissent une recrudescence aveugle à travers les attaques quotidiennes des forces de Haftar qu'il vient, également, de condamner, après les tirs de missiles visant des habitations et l'aéroport de Tripoli. Les «groupes terroristes profitent de la pandémie de Covid-19 pour intensifier leurs attaques» au Sahel, a-t-il affirmé tout en réclamant davantage de coordination entre les forces nationales et étrangères qui se trouvent sur le front.

«La situation désastreuse dans la région du Sahel est encore aggravée par la propagation de la pandémie de Covid-19 en Afrique, avec des groupes terroristes qui l'exploitent à des fins de propagande et d'action, avec un impact potentiel grave sur la région», relève M. Guterres. Le fait est que la situation n'a guère connu d'amélioration, au lendemain du sommet de Pau, malgré les renforts mobilisés à cette occasion au profit de la force Barkhane et de celle des trois pays concernés, le Mali, le Niger et le Tchad qui sont confrontés à une recrudescence des attaques dans la zone dite des «trois frontières», c'est-à-dire le triangle de Liptako-Gourma qui se situe aux confins des pays précités.«Des preuves montrent aussi une coordination et une coopération renforcées entre certains des groupes terroristes opérant au Sahel, de la Mauritanie au bassin du lac Tchad», a également souligné le secrétaire général de l'ONU, et quand on observe la facilité avec laquelle le groupe Boko Haram parvient à frapper non seulement au Nigeria et au Cameroun mais également au Tchad, on mesure la pertinence du constat.

Au cours des derniers jours, des attaques fomentées par les groupes qui activent au Sahel, notamment ont coûté la vie à trois membres des forces de maintien de la paix et blessé quatre autres, à Aguelhok, au nord du Mali. La mort des Casques bleus tchadiens, a averti Guterres, constitue «un crime de guerre en vertu du droit international», appelant les autorités maliennes à ne «ménager aucun effort» pour identifier les auteurs de ces attaques afin qu'ils puissent être traduits rapidement en justice. Et hier, quatre soldats burkinabés, au moins, ont trouvé la mort et quatre autres portés disparus dans une embuscade terroriste, à Kankanfogouol, au nord du Burkina Faso, près de la frontière du Niger. Preuve que les ratissages et les cantonnements surmultipliés ne parviennent pas à contenir la montée des périls, au moment où l'urgence sanitaire vient s'ajouter à l'exigence sécuritaire, contraignant les autorités des trois pays sahéliens à une mobilisation accrue sur plusieurs fronts. «L'impact de la pandémie sur la capacité de la force conjointe et des troupes internationales à mener des opérations, dans les mois à venir, est difficile à déterminer à ce stade et devra être étudiée avec soin», a observé le SG de l'ONU qui note dans son rapport que les attaques terroristes, de plus en plus complexes, «ont été multipliées par cinq», en trois ans. Tributaire de la situation qui prévaut en Libye, le drame du Sahel prend, chaque jour, une dimension de plus en plus dramatique.