Le Premier ministre palestinien Mohammed Ishtaye a déclaré lundi que le gouvernement israélien s'était lancé dans une course contre la montre pour construire un maximum de colonies avant que le président élu américain Joe Biden ne prenne ses fonctions. «La rapidité avec laquelle Israël a décidé de construire 760 nouveaux logements pour les colons en Cisjordanie montre que le gouvernement israélien est engagé dans une course contre la montre jusqu'au départ de l'administration actuelle», a indiqué M. Ishtaye au cours de la réunion hebdomadaire du cabinet palestinien à Ramallah.

M. Ishtaye a appelé la communauté internationale «à prendre sérieusement position contre les colonies israéliennes, et à assumer ses responsabilités en protégeant la solution à deux Etats».

Par ailleurs, la France s'est félicitée, lundi, de l'adoption par le président Mahmoud Abbas du décret prévoyant la tenue d'élections législatives, présidentielles, puis du Conseil national palestinien à partir de mai prochain. «Cette décision doit désormais se traduire dans les actes pour permettre l'organisation des élections dans l'ensemble des territoires palestiniens», a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. La France appelle l'ensemble des acteurs politiques palestiniens à agir de manière «constructive» pour permettre au peuple palestinien de désigner ses représentants, a ajouté la porte-parole au point de presse électronique quotidien du Quai d'Orsay. Paris a appelé également les autorités israéliennes à faciliter la tenue des scrutins dans l'ensemble des territoires palestiniens, y compris à Al Qods-Est, a-t-elle souligné. Aux côtés de ses partenaires européens, a-t-elle ajouté, la France se tient prête à accompagner la préparation et l'organisation d'élections libres et impartiales. Mahmoud Abbas avait publié, vendredi, un décret présidentiel fixant la date de la tenue des élections législatives au 22 mai et de la présidentielle au 31 juin 2021. L'élection des membres du Conseil national palestinien se tiendra le 31 août.

En outre, l'ambassadrice française au Liban, Anne Grillo, a réitéré lundi la position de la France en faveur des droits du peuple palestinien et de la recherche d'une solution juste et complète à la question palestinienne, selon l'agence National News Agency.

Mme Grillo a réitéré «l'importance d'offrir une vie décente aux réfugiés palestiniens et de soutenir l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), en coopération avec ses partenaires européens, pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations et responsabilités».L'ambassadrice a tenu ces propos à l'occasion de sa rencontre avec l'ambassadeur palestinien au Liban, Ashraf Dabbour, qui a informé Mme Grillo des conditions de vie difficiles des Palestiniens au Liban.

M. Dabbour a salué la «position constante de la France en soutien à la cause palestinienne sur tous les forums internationaux», soulignant que «le président (palestinien) Mahmoud Abbas tiendra une conférence de paix internationale». Les deux responsables ont convenu de poursuivre la coopération, la coordination et le développement des relations entre les missions palestinienne et française.