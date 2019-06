Le Sénat américain a approuvé jeudi le blocage des 22 projets de vente d’armes par l’administration Trump à trois pays arabes, à savoir l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et la Jordanie, défiant ainsi la volonté du président américain. Soutenu par plusieurs sénateurs républicains, le Sénat a voté à 53 pour et 45 contre sur deux résolutions destinées à bloquer deux des projets et à 51 contre 45 sur les 20 autres. Le résultat des votes démontre le mécontentement des législateurs envers la décision prise en mai dernier par l’administration Trump d’effectuer la vente de ces armes, d’un montant de 8,1 milliards de dollars, en direction de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et de la Jordanie sans passer par un examen du Congrès. L’administration Trump avait invoqué, le mois dernier, la provision d’urgence d’une loi sur le contrôle des exportations d’armement en vue de mener à terme les 22 projets de vente d’armes aux trois partenaires régionaux américains, dans le but de contrer les «menaces» iraniennes. Les trois résolutions devraient être confirmées à la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates, qui ont promis de suivre l’exemple du Sénat dans le blocage des ventes, selon les médias américains. Pourtant, ni la Chambre des représentants ni le Sénat ne devraient parvenir à rassembler les deux tiers de voix nécessaires pour outrepasser le veto qui devrait être finalement opposé par l’administration Trump.