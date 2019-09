Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Bladehane, a signé, hier, au siège de l’ambassade d’Indonésie à Alger, au nom du chef de l’Etat, le registre de condoléances suite au décès de l’ancien président indonésien, Bacharuddin Jusuf Habibie. «C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de l’ancien président de la République d’Indonésie, Bacharuddin Jusuf Habibie. En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous exprimer, au nom du chef de l’Etat, du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, mes sincères condoléances», a écrit le secrétaire général du MAE sur le registre de condoléances. «Avec la disparition de Bacharuddin Jusuf Habibie, l’Indonésie perd un de ses illustres dirigeants qui ont joué un rôle majeur dans la renaissance de l’Indonésie et son processus de développement et la consolidation de sa place dans le concert des nations», a souligné M. Bladehane. Le défunt «a grandement contribué au raffermissement des relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre l’Algérie et l’Indonésie», a-t-il ajouté, affirmant que «l’Algérie perd un de ses grands amis». Le secrétaire général du MAE a conclu «en assurant le peuple indonésien frère et la famille du défunt de sa profonde sympathie, priant Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son vaste paradis et d’assister les siens en cette épreuve».